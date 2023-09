Slovan nie je favorit a na východe je toho veľa (Power ranking)

BRATISLAVA. Prvý Power ranking je introm, kde asi môžeme očakávať jednotlivé tímy v tabuľke v rámci dlhodobej sezóny. Vychádza z papierových predpokladov, poznania hráčov, práce v kluboch atď. Chyby v rebríčku sú žiadúce, inak by 31. ročník našej najvyššej hokejovej súťaže bola nuda bez prekvapení. 12. Humenné „Toto je Humenné bejby.“ Výrok asistenta trénera Ivana Boržika po postupe do extraligy v siedmom zápase play-off SHL proti Žiline, by sa mal vytesať do základného stavebného kameňa štadióna v Humennom.

Súdržnosť, ktorá zo zmieneného citátu cítiť, je základom toho, aby Humenčania nenaplnili papierové predpoklady asi každého hokejového odborníka a nevypadli. Manažment zvládol ťažké leto, pripravil po materiálno-technickej stránke klub na extraligu a tak mesto spod Vihorlatu sa môže tešiť. Zápasy proti Slovanu, Košiciam, či derby s Michalovcami budú športovým sviatkom. Užite si extraligu v Humennom!

Ondrej Rusnák je bývalý hokejový útočník. Kontakt s hokejom nestratil ani po skončení kariéry. Pôsobí ako spolukomentátor RTVS, pre Sportnet pracuje ako hokejový insider. Je syn hokejovej legendy Dáriusa Rusnáka. Príbeh Ondreja Rusnáka si môžete prečítať tu.

11. Liptovský Mikuláš Nový majiteľ Mikulášu Róbert Ľupták si z Prešova zobral so sebou niekoľko svojich koníkov aj hlavného trénera Juraja Faitha. V podstate ide o úplne nový tím. Liptáci sa nedostali do play off dlhých 15 rokoch. Väčšinou sú tímom, ktorý začne ligu v strede tabuľky, kde sa drží do Mikuláša a odvtedy ako keby utne a zbiera prehru za prehrou.

Kľúčové bude ako sa uvedú noví legionári, spoločne s Martinom Réwayom. Tí všetci by mali byť nositeľmi kvality, dúfajúc, že sa k nim pridajú hráči z ďalších formácii. Len tak môžu pomýšľať na Liptove viac ako len na záchranu. 10. Banská Bystrica Ak hovoríme o ústupe z pozícii, v Banskej Bystrici sa deje postupný „zošup“ už niekoľko sezón. Stále je v DNA tímu z pod Urpína tvrdá, rýchla hra. Chýba jej viac talentu ako tomu bolo v zlatých časoch bystrického hokeja. Výhodou Bystričanov je, že tento rok nikto od nich nečaká veľké zázraky a môžu si postupne piplať tím tam kde by so svojím štýlom hry mohli byť skutočne nepríjemný. V play off. Len treba dať pozor na dvoch vlkov na 11. a 12. mieste. 9. Nové Zámky Zatiaľ čo futbalové Newcastle zbrojí na titul v anglickej Premier league, od toho slovenského sa očakáva ústup z pozícii. A to má aj naďalej v bránke českého Dúbravku, Pavla Kantora, ktorý minulú sezónu odchytal všetky zápasy Nových Zámkov a dostal zaslúžene klub z južnej zeme do play-off.