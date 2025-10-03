Kopol do rozhodcu, dostal tri mesiace. Prevládli emócie, mrzí ma to, vraví Hollý

SKALICA. Uplynulý týždeň poznačil Niké ligu incident, na ktorý upozornila STVR.
V 28. minúte zápasu Michalovce - Skalica narazil futbalista Skalice Mário Hollý do postranného arbitra Patrika Kmeca.
Pod vplyvom emócií nielenže do neho vrazil, ale aj do neho kopol.
Arbiter tento incident nehlásil, preto sa pokračovalo v hre a Michalovce vyhrali 2:0.
Dostal trojmesačný trest
Incidentom sa však zaoberala Disciplinárna komisia SFZ, ktorá udelila Hollému trojmesačný trest.
„Na základe stanoviska KR SFZ z 1.10.2025, za telesné napadnutie na HP – hrubé nešportové správanie (agresívne sotenie do AR mimo hlavnej plochy, bez snahy vyhnúť sa kontaktu s ním), podľa čl. 49/1, písm. d) DP ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 3 mesiace, podľa čl. 49/2, písm. d), 36/1, písm. d) DP, od 2.10.2025,“ uvádza úradná správa SFZ.
Slovenský futbalový zväz vydal k incidentu špeciálne Spoločné komuniké KR a DK SFZ týkajúce sa hráča Mária Hollého.
„Hráč hostí Mário Hollý v 28. minúte v plnom behu agresívnym spôsobom sotil do asistenta rozhodcu (AR2) mimo hracej plochy bez snahy vyhnúť sa kontaktu s ním, čím mu spôsobil pád. Podľa pravidiel futbalu článku XII. mal byť vylúčený z hry za hrubé nešportové správanie,” uvádza DK na oficiálnej stránke SFZ.
Disciplinárna komisia vo svojom rozhodovaní vychádzala predovšetkým z podnetu resp. stanoviska odbornej komisie, v zmysle ktorého sa hráč voči asistentovi rozhodcu nedopustil inzultácie, ale jeho priestupok bol klasifikovaný ako hrubé nešportové správanie v zmysle Pravidla č. XII Pravidiel futbalu a nie porušenie podľa čl. V (inzultácia).
„Komisia vychádzala taktiež z videozáznamu, kde posúdila najmä spôsob pohybu hráča voči rozhodcovi, jeho intenzitu ako aj ostatné okolnosti, teda do akej miery to mohla byť náhodná kolízia a do akej miery zavinenie samotného hráča.
V neposlednom rade vzala do úvahy aj stanovisko hráča, ktorý sa nielen rozhodcom ale aj všeobecne verejnosti za incident ospravedlnil a nad celou udalosťou vyjadril ľútosť.
Na základe posúdenia všetkých uvedených skutočností uložila hráčovi Máriovi Hollému pozastavenie výkonu športu na obdobie 3 mesiacov.
Dĺžka uloženej sankcie zohľadňuje predovšetkým na skutočnosť, že akýkoľvek, s výnimkou objektívnych okolností, nevyžiadaný kontakt hráča s rozhodcom je neprípustný, obzvlášť ak je takého charakteru, ktorý je na hrane s inzultáciou rozhodcu.
Disciplinárna komisia ako aj Komisia rozhodcov SFZ deklarujú maximálnu ochranu rozhodcu na ihrisku ako chránenej osoby a nulovú toleranciu pred podobnými excesmi,” dodáva.
Mrzí ho to
Sportnet oslovil MFK Skalica, ktorá po zverejnení trestu napísala na Instagram:
„MFK Skalica ako aj hráč Mário Hollý plne akceptujú rozhodnutie DK SFZ o udelení trojmesačného trestu za vzniknutú situáciu v zápase Michalovce - Skalica.
Dúfame, že táto mediálna vlna týmto trestom skončila a naše mužstvo sa naďalej sústredí na najbližší zápas,“ uvádza klub.
Hollý sa ospravedlňuje
Skalica v nedeľu o 17:00 h privíta Dunajskú Stredu, no s určitosťou sa bude musieť zaobísť bez Hollého. Ten si na jeseň už nezahrá.
„Uvedomujem si, že moje správanie bolo neprípustné a v rozpore s princípmi fair-play a rešpektu voči rozhodcom.
Mrzí ma, že v danom momente prevládli emócie a moja reakcia viedla k stretu s asistentom rozhodcu. Chcel by som takisto zdôrazniť, že za uvedené konanie som sa rozhodcovi počas zápasu ospravedlnil.
Chcem sa úprimne ospravedlniť asistentskému rozhodcovi, hlavnému rozhodcovi, Slovenskému futbalovému zväzu, svojmu klubu aj fanúšikom. Zároveň vás uisťujem, že urobím všetko pre to, aby sa podobná situácia v budúcnosti neopakovala.
Verím, že moje doterajšie pôsobenie a správanie na ihrisku preukazovalo vždy rešpekt k futbalu, keďže som nebol nikdy predtým za nič podobné sankcionovaný. S úctou, Mário Hollý,“ v zastúpení hráča uvádza agentúra Pavlovic Sports.