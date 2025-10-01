VIDEO: Inzultácia? Hráč Skalice narazil do asistenta a kopol ho

MICHALOVCE. Bežala 28. minúta zápasu Michalovce - Skalica.
Futbalista Skalice Mário Hollý sa snažil zaútočiť, no zastavil ho postranný arbiter Patrik Kmec.
Hráč hostí reagoval emotívne a po vrazení do arbitra ho následne aj kopol.
Hralo sa ďalej
Keďže Kmec na moment nereflektoval, stretnutie pokračovalo plynule ďalej a Michalovce v ňom vyhrali 2:0.
Incidentom sa však bude zaoberať Disciplinárna komisia a Komisia rozhodcov SFZ. Hrozí, že po trinástich rokoch bude v Niké lige inzultácia.
„Ostatní rozhodcovia to mohli vidieť a vyhodnotiť ako zrážku, pretože to prebehlo veľmi rýchlo. Spomalený záber ukázal, že všetko nebolo s kostolným poriadkom. Prekročilo to povolenú hranicu,“ pre STVR okomentoval situáciu expert SFZ na futbalové pravidlá Ján Fašung.
Podľa platných pravidiel futbalu za inzultáciu rozhodcu sa považuje kopnutie, udretie alebo pokus o podrazenie.
„Bohužiaľ, toto je inzultácia, jednoznačne. Chápem, že hráč mal pocit, že mu asistent zavadzia, ale asistent sa nachádzal vo svojom priestore a potom došlo k jednoznačnému úmyselnému najskôr vrazeniu a potom kopnutiu,“ pre STVR povedal bývalý rozhodca FIFA Roman Slyško.
Nadával mu?
V zápase sú zrážky s rozhodcami častým javom. Vo väčšine prípadov sa však jeden - druhému ospravedlnia a hrá sa ďalej. Teraz k ničomu takému nedošlo.
„Keby následne po akcii hráč zareagoval priateľsky a ospravedlnil sa, tak by sme to mohli vyhodnotiť tak, že pohyb a lokomócia nebola správna. Ale toto bol pre mňa úmyselný akt zavŕšený nejakými nadávkami,“ tvrdí Slyško.
„Aj po tom, čo urobil, verbálne stále útočil. Pochybujem, že tento hráč mu povedal prepáčte pán rozhodca,“ dodal Fašung.
Sportnet kontaktoval aj MFK Skalica, ktorý sa k situácii do začatia disciplinárneho konania nebude vyjadrovať.