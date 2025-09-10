VIDEO: Slovan sa trápil u piatoligistu, Michalovce zdemolovali súpera 10:0 (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi druhého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V druhý hrací deň tohto týždňa boli na programe štyri stretnutia.
Šok za 30 minút
Pozornosť sa sústredila do piatoligových Trstíc, kde pricestoval úradujúci majster ŠK Slovan Bratislava.
Ten, kto čakal jasnú záležitosť favorita, zostal totálne prekvapený.
Domáci nastúpili proti Slovanu aktívne a po polhodine hry vyhrávali šokujúco 2:0.
Až v závere prvého polčasu slovenský majster zabral a vyrovnal do prestávky na 2:2.
Po zmene strán Slovan nechcel nechať nič na náhodu a po zvýšenej aktivite zvíťazil 4:2.
V treťom kole pocestuje Slovan do štvrtoligových Piešťan.
VIDEO: Záznam zápasu Trstice - Slovan Bratislava
Súpera zdolali 10:0
Extrémny výsledok sa zrodil u štvrtoligistu Sobrance-Sobranecko, ktorý doma podľahol Michalovciam vysoko 0:10.
Po dva góly zaznamenali Kido Taylor - Hart a José Ángel López.
V ďalších zápasoch si postup pripísali Stropkov a Humenné.
Slovnaft Cup – 2. kolo
Sobrance-Sobranecko - Michalovce 0:10 (0:8)
Góly: 3., 31. Taylor-Hart, 11., 37. López, 19. Čurma, 24. Ramos, 31. Bahi, 36. Shimamura,
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Slovenská Ľupča - Stropkov 2:7 (1:3)
Góly: 14. Medveď, 89. Ríša - 4., 12. Gómez, 31. Košuda, 52: Ďuraš, 68., 79., 85. Rojas.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Veľký Krtíš - Humenné 0:6 (0:4)
Góly: 23., 81. Lazár, 7. Matsiakh, 20. Maťaš, 34. Horváth (11m), 71. Petko,
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Trstice - Slovan Bratislava 2:4 (2:2)
Góly: 16. Torres, 30. Botló - 47. Yirajang, 48. Kukharevych, 52. Tolič, 55. Mustafič.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>