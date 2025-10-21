Treťoligisti na východe trápili favoritov, ale tí napokon postúpili (Slovnaft Cup)

BRATISLAVA. Zápasmi štvrtého kola pokračoval 57. ročník Slovnaft Cupu.
V utorok boli na programe štyri zápasy.
Humenné už pol roka neokúsilo trpkosť v prehry a v tomto ročníku Slovnaft Cupu ešte neinkasovalo.
Pre východniarov sa sľubne začalo aj stretnutie 4. kola s Podbrezovou. Po rohu Erika Streňa ich poslal do vedenia hlavičkou Patrik Lazár.
Humenné pred tromi rokmi senzačne vyradilo Dunajskú Stredu, ale tentoraz sa prekvapenie nekonalo.
Podbrezová v druhom polčase otočila skóre gólmi Kujabiho a Šilera z jedenástky. Hoci Humenné sa do poslednej minúty snažilo o vyrovnanie, ligista udržal výhru 2:1 a postúpil medzi najlepších 16 tímov.
Bez problémov zvládol toto kolo aj Prešov, ktorý vyhral v Starej Ľubovni rozdielom triedy 3:0.
Poriadnu drámu videli diváci v Stropkove, kde domácich poslal do vedenia už v 1. minúte Kevin Castrillón, najlepší strelec III. ligy Východ z uplynulej sezóny.
Druholigový Liptovský Mikuláš však dvakrát vyrovnal a po remíze 2:2 nakoniec postúpil po napínavom penaltovom rozstrele.
Slovnaft Cup – 4. kolo
Stará Ľubovňa – Prešov 0:3 (0:1)
Góly: 33. Morim, 66. Patika, 76. Regáli
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Humenné – Podbrezová 1:2 (1:0)
Góly: 39. Lazár - 53. Kujabi, 63. Šiler (11 m)
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Stropkov – Liptovský Mikuláš 2:2, na penalty 9:10 (1:0)
Góly: 1. Castrillón, 77. Novotňák - 50. Daneji, 80. Franko
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Banská Bystrica – Púchov o 16.30
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>