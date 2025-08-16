Šláger na Liptove víťaza nenašiel, Sylvestr hetrikom režíroval veľký obrat Zvolena

Momentka zo zápasu MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce
Momentka zo zápasu MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce (Autor: FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble/FB)
Sportnet, TASR|16. aug 2025 o 19:03 (aktualizované 16. aug 2025 o 20:54)
Novým priebežným lídrom súťaže sa stala Banská Bystrica.

BRATISLAVA. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce remizovali v šlágri 4. kola MONACObet ligy na pôde Liptovského Mikuláša 1:1.

Novým lídrom súťaže sa stala Banská Bystrica, ktorá vyhrala v Považskej Bystrici 1:0 po góle Ľubomíra Willwébera v 94. minúte.

Dukla má na čele náskok dva body pred dvojicou Stará Ľubovňa a Zvolen.

Dramatický priebeh mal zápas vo Zvolene, kam pricestovala Petržalka. Domáci otvorili skóre zápasu, no hostia ešte do polčasu otočili na 2:1 a zdalo sa, že mieria za víťazstvom.

Zvolen však predviedol výnimočný obrat, keď 89. minúte vyrovnal 2:2 a o minútu neskôr ukradol víťazstvo na svoju stranu gólom na 3:2. Všetky tri góly Zvolena strelil Jakub Sylvestr.

MONACObet liga - 4. kolo:

MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (1:0)

Góly: 37. Franko - 89. Baumgartner

Rozhodovali: Choreň - Bednár, Straka, ŽK: Macejko, Daneji, Kuchárik, Laktionov - Bukata

Diváci: 776

MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)

Gól: 90. Willwéber

Rozhodovali: Sučka - Vorel, Jánošík, ŽK: Václav, Zemko, Jakuš - Richtárech, Slebodník. ČK: 67. Teplan (P. Bystrica),

Diváci: 1223

Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice 1:1 (0:0)

Góly: 73. Makryjannis - 86. Jonec

Rozhodovali: Mano - Capík, Železňák, ŽK: Matta, Jaššo, Gduľa - Michlík, Harvila, Korba

Diváci: 675

FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie 1:1 (0:1)

Góly: 87. Varga - 35. Diviš

Rozhodovali: Bočková - Haring, Ukropová, ŽK: Castellano, Puchtejev - Abdo Shudeiwa, Jobe, Špyrka, Greško, Dobrotka, Grendel, Belohorec, Ivan

Diváci: 312

MFK Zvolen - FC Petržalka 3:2 (1:2)

Góly: 22., 89. a 90. Sylvestr (druhý z 11 m) - 31. Delijannis, 42. Sliacky

Rozhodovali: Gregorec - Lenický, Poruban, ŽK: Krejčí, Gaško, Tóth - Hlavatý, Konan, Bordáč, Appiah, Tóth, ČK: 90.+6. Hlavatý (Petržalka) po 2. ŽK

Diváci: 574

Tabuľka MONACObet ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
4
3
1
0
9:5
10
V
V
R
V
2
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
4
2
2
0
7:3
8
R
V
V
R
3
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
4
2
2
0
7:5
8
V
R
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
4
2
1
1
8:6
7
R
P
V
V
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
6
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
4
1
3
0
6:5
6
R
R
R
V
7
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
4
1
2
1
5:3
5
R
V
P
R
8
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
9
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
4
1
1
2
3:4
4
P
R
P
V
11
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
4
1
1
2
5:7
4
R
P
V
P
13
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
14
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
4
0
2
2
3:6
2
R
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

