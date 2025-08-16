Šláger na Liptove víťaza nenašiel, Sylvestr hetrikom režíroval veľký obrat Zvolena

BRATISLAVA. Futbalisti FC ViOn Zlaté Moravce remizovali v šlágri 4. kola MONACObet ligy na pôde Liptovského Mikuláša 1:1.
Novým lídrom súťaže sa stala Banská Bystrica, ktorá vyhrala v Považskej Bystrici 1:0 po góle Ľubomíra Willwébera v 94. minúte.
Dukla má na čele náskok dva body pred dvojicou Stará Ľubovňa a Zvolen.
Dramatický priebeh mal zápas vo Zvolene, kam pricestovala Petržalka. Domáci otvorili skóre zápasu, no hostia ešte do polčasu otočili na 2:1 a zdalo sa, že mieria za víťazstvom.
Zvolen však predviedol výnimočný obrat, keď 89. minúte vyrovnal 2:2 a o minútu neskôr ukradol víťazstvo na svoju stranu gólom na 3:2. Všetky tri góly Zvolena strelil Jakub Sylvestr.
MONACObet liga - 4. kolo:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble 1:1 (1:0)
Góly: 37. Franko - 89. Baumgartner
Rozhodovali: Choreň - Bednár, Straka, ŽK: Macejko, Daneji, Kuchárik, Laktionov - Bukata
Diváci: 776
MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica 0:1 (0:0)
Gól: 90. Willwéber
Rozhodovali: Sučka - Vorel, Jánošík, ŽK: Václav, Zemko, Jakuš - Richtárech, Slebodník. ČK: 67. Teplan (P. Bystrica),
Diváci: 1223
Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice 1:1 (0:0)
Góly: 73. Makryjannis - 86. Jonec
Rozhodovali: Mano - Capík, Železňák, ŽK: Matta, Jaššo, Gduľa - Michlík, Harvila, Korba
Diváci: 675
FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie 1:1 (0:1)
Góly: 87. Varga - 35. Diviš
Rozhodovali: Bočková - Haring, Ukropová, ŽK: Castellano, Puchtejev - Abdo Shudeiwa, Jobe, Špyrka, Greško, Dobrotka, Grendel, Belohorec, Ivan
Diváci: 312
MFK Zvolen - FC Petržalka 3:2 (1:2)
Góly: 22., 89. a 90. Sylvestr (druhý z 11 m) - 31. Delijannis, 42. Sliacky
Rozhodovali: Gregorec - Lenický, Poruban, ŽK: Krejčí, Gaško, Tóth - Hlavatý, Konan, Bordáč, Appiah, Tóth, ČK: 90.+6. Hlavatý (Petržalka) po 2. ŽK
Diváci: 574
