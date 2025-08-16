ONLINE: FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

ŠAMORÍN. Futbalisti FC ŠTK 1914 Šamorín a FK Pohronie dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: FC ŠTK 1914 Šamorín - FK Pohronie (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
4. kolo
Šamorín
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Pohronie
Rozhodca: Bočková – Haring, Ukropová.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 4. kola MONACObet ligy medzi FC ŠTK 1914 Šamorín a FK Pohronie. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Šamorín nezačal sezónu úplne ideálne. Hneď v prvom domácom zápase prehral so Žilinou B 2:3, následne opäť doma privítal nováčika Sláviu TU Košice, ktorú síce porazil 2:1, avšak duel sa mu podarilo otočiť až v samom závere. Naposledy prehral na pôde Starej Ľubovne 0:2. Po troch kolách mu tak s tromi bodmi patrí 11. miesto.
Pohronie má rovnako ako Malženice či Považská Bystrica po troch kolách na konte všetky tri možné výsledky zápasov. Sezónu odštartovalo doma bezgólovou remízou s Malženicami, následne cestovalo do neďalekého Zvolena, kde prehralo 0:1, a naposledy doma zvíťazilo v zápase so Žilinou B 4:1. Po troch kolách mu tak so štyrmi bodmi patrí 8. miesto.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body