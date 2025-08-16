ONLINE: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ. Futbalisti MFK Tatran Liptovský Mikuláš a FC ViOn Zlaté Moravce dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: MFK Tatran Liptovský Mikuláš - FC ViOn Zlaté Moravce (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
4. kolo
L. Mikuláš
0:0
(0:0)
1' minúta
Prebiehajúci
Zlaté Moravce
Prehľad
Rozhodca: Choreň – Bednár, Straka..
Prenos
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Slančík – Pečarka, Kuchárik, Piter-Bučko, Slaninka, Gerát, Gladiš, Bartoš (C), Laura, Majerčík, Franko.
Náhradníci: Perehanets, Daneji, Okonji, Staš, Mičuda, F. Mráz, Laktionov, Macejko, Jurčo.
Tréner: Marek Petruš.
FC ViOn Zlaté Moravce: Chudý – Diop, Mrva, Nonikašvili, Duga (C), Mondek, Kadlec, Macák, Bukata, Kuzma, Záhumenský.
Náhradníci: Tóth, Helebrand, Pudil, Baumgartner, Hodúr, Totka, Balaj, Halo.
Tréner: Roman Hudec.
Rozhodca: Choreň – Bednár, Straka.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 4. kola MONACObet ligy medzi Liptovským Mikulášom a Zlatými Moravcami. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
MFK TATRAN LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Liptovský Mikuláš pod vedením trénera Mareka Petruša sa od prvého kola zaradil k špičke súťaže ako sa predpokladalo. Možno malú pripomienku si zaslúžia predvedené výkony, v ktorých Liptáci až tak nedominujú. Veď nakoniec úvodné zakopnutie prišlo v Banskej Bystrici v divokej prestrelke. Tatran prehral 3:4. Zrelý na uterák bol už na začiatku druhého polčasu, ale dvoma gólmi aspoň zmiernil porážku. Mikuláš je v tabuľke štvrtý.
FC VION ZLATÉ MORAVCE
Zlaté Moravce sú ďalší z favoritov ligy a adeptov na postup medzi elitu. Ale úvodné zápasy priniesli viac nespokojnosti ako spokojnosti. ViOn dokázal otočiť skóre na Interi a zvíťazil 2:1. Následne s Banskou Bystricou stratil body koncom stretnutia, šokujúco neporazil nováčika Sláviu Košice. V klube počítali s väčším počtom bodov po troch kolách, no majú ich len päť. Rovnako tak je mužstvo na piatej pozícii v tabuľke.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body