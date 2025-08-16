ONLINE: MFK Zvolen - FC Petržalka dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

ZVOLEN. Futbalisti MFK Zvolen a FC Petržalka dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).v
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MFK Zvolen - FC Petržalka (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
4. kolo
MFK Zvolen
0:0
(0:0)
15' minúta
Prebiehajúci
Petržalka
Prehľad
ŽK: 15. . (ZVO) – 13. . (FCP).
Prenos
15
Žltá karta pre tím MFK Zvolen (.).
13
Žltá karta pre tím FC Petržalka (.).
1
Stretnutie sa práve začalo.
V 4. kole MONACObet ligy hostí MFK Zvolen mužstvo FC Petržalka. Úvodný výkop je naplánovaný na 17:00.
Zvolen sa nachádza na 6. mieste, na konte má 5 bodov. V prvom kole remizoval so Starou Ľubovňou 2:2, potom zdolal Pohronie 1:0, následne remizoval s Púchovom 1:1.
Petržalke patrí 3. priečka so ziskom 7 bodov. Petržalčania v úvodnom vystúpení remizovali so Slovanom U21 0:0, nasledovali dve víťazstvá. Považskobystričanov zdolali 1:0 a Malženice 3:1.
Zvolen sa nachádza na 6. mieste, na konte má 5 bodov. V prvom kole remizoval so Starou Ľubovňou 2:2, potom zdolal Pohronie 1:0, následne remizoval s Púchovom 1:1.
Petržalke patrí 3. priečka so ziskom 7 bodov. Petržalčania v úvodnom vystúpení remizovali so Slovanom U21 0:0, nasledovali dve víťazstvá. Považskobystričanov zdolali 1:0 a Malženice 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body