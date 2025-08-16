ONLINE: MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

POVAŽSKÁ BYSTRICA. Futbalisti MŠK Považská Bystrica a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Považská Bystrica - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
4. kolo
Považská Bystrica
0:0
(0:0)
29' minúta
Prebiehajúci
B. Bystrica
Prehľad
ŽK: 29. Václav (PBY). Rozhodca: Sučka – Vorel, Jánošík.
Prenos
29
Žltá karta pre tím MŠK Považská Bystrica (Václav).
26
Zemko hľadal vo vápne Vavríka, skvele však zakročil obranca hostí.
25
Okechukwu s výborným prienikom cez dvoch obrancov domácich, jeho zakončenie však skončilo vedľa pravej žrde brány Teplana.
25
Hra pokračuje, pri lopte domáci.
24
Nasleduje krátka občerstvovacia prestávka.
22
Vavrík získal loptu na útočnej polovici a následne vypálil na bránu Yakubua, lopta však mierila tesne vedľa.
22
Willwéber zakladá ďalšiu akciu hostí.
21
Domáci s loptou na kopačkách.
20
Slebodník s pokusom o ohrozenie Teplana, lopta však letí len nad bránu.
19
Slebodník s pokusom o center do vápna, lopta však trafila len hlavu obrancu domácich.
17
Striedanie v tíme MŠK Považská Bystrica:
z ihriska odchádza Cisár, prichádza Čongrády.
z ihriska odchádza Cisár, prichádza Čongrády.
16
Banskobystričania kombinujú na útočnej polovici.
15
Božík s pokusom o protiútok, obrana Banskej Bystrice mu však jeho snahu zmarila.
14
Útočná akcia hostí končí veľmi nepresným zakončením Gereca, ktoré letelo mimo bránu.
13
Zemko si vypýtal faul, lopta pre Považskú Bystricu.
13
Šikula s pokusom o nebezpečný center, lopta však našla len domáceho obrancu.
11
Skvelá prihrávka Vavríka na Božíka v šestnástke! Ten však zakončiť nedokázal a následne sa ocitol na zemi, penalta z toho však nebude.
10
Pokus o vysunutie Okechukwua hosťom nevyšiel, loptu má Teplan.
9
Domáci kombinujú na vlastnej polovici.
8
Zemko skvele získal loptu, poslal ju na Václava ten prihral Cisárovi a ten vo vápne skvele našiel Vavríka ten však vo veľmi solídnej pozícii bránu hostí netrafil.
7
Banskobystričania s ďalším pokusom o vytvorenie útočnej akcie, nepresná prihrávka však končí len pri Teplanovi.
6
Skvelé rozohranie rohu domácich! Lopta našla hlavu Kucharčíka, ten loptu trafil veľmi dobre, ale fantastický zákrok predviedol Yakubu!
6
Prvý útok aj pre domácich, po zblokovanej strele nasleduje prvý rohový kop v zápase.
5
Vlna s prvým pokusom na bránu Teplana, lopta však letela priamo do stredu brány.
4
Willwéber s pokusom o center do vápna, loptu však zblokoval obranca domácich.
4
Po faule na hosťujúceho hráča rozohrá štandardku Migaľa.
3
Hostia kombinujú na útočnej polovici.
1
O úvodný výkop zápasu sa postarali hráči Banskej Bystrice.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Považská Bystrica: Teplan – Čurik, Kucharčík, Václav, Matejčík, Zemko, Cisár, Boris, Božík, Tancík, Vavrík
Náhradníci: M. Baštek – Liszka, A. Baštek, Kubala, Čelko, Čongrády, Mišík, Sloboda, Hradňanský
Tréner: Peter Jakuš
MFK Dukla Banská Bystrica: Yakubu – Šikula, Klimpl, Willwéber, Vlna, Richtárech, Migaľa, Hanes, Slebodník, Gerec, Okechukwu
Náhradníci: Trnovský – Považanec, Ľupták, Vrekić, Reiter, Soliu, Alves, Veselovský, Zimáni
Tréner: Juraj Jarábek
Rozhodca: Sučka – Vorel, Jánošík.
MŠK Považská Bystrica: Teplan – Čurik, Kucharčík, Václav, Matejčík, Zemko, Cisár, Boris, Božík, Tancík, Vavrík
Náhradníci: M. Baštek – Liszka, A. Baštek, Kubala, Čelko, Čongrády, Mišík, Sloboda, Hradňanský
Tréner: Peter Jakuš
MFK Dukla Banská Bystrica: Yakubu – Šikula, Klimpl, Willwéber, Vlna, Richtárech, Migaľa, Hanes, Slebodník, Gerec, Okechukwu
Náhradníci: Trnovský – Považanec, Ľupták, Vrekić, Reiter, Soliu, Alves, Veselovský, Zimáni
Tréner: Juraj Jarábek
Rozhodca: Sučka – Vorel, Jánošík.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola MONACObet ligy medzi MŠK Považskou Bystricou a Duklou Banskou Bystricou.
Považská Bystrica má po troch kolách na svojom konte všetky tri možné výsledky zápasov. Sezónu začala výhrou 2:1 proti nováčikovi súťaže z Lehoty pod Vtáčnikom, následne prehrala 0:1 v Petržalke a naposledy remizovala na pôde Interu Bratislava 1:1. Momentálne jej tak so štyrmi bodmi v tabuľke patrí 10. miesto.
Banská Bystrica po troch kolách ešte neprehrala. Sezónu začala doma s nováčikom súťaže Sláviou TU Košice, keď zvíťazila 2:0, následne remizovala v Zlatých Moravciach 2:2 a naposledy v gólovej prestrelke ťahala za dlhší koniec s Liptovským Mikulášom, keď doma vyhrala 4:3. V tabuľke jej tak so siedmimi bodmi patrí 2. miesto. Lepšie je na tom len o skóre Stará Ľubovňa. Navyše v kádri má Šimona Gereca, ktorý je spolu s Jakubom Sylvestrom zo Zvolena s tromi gólmi najlepším strelcom celej súťaže.
Považská Bystrica má po troch kolách na svojom konte všetky tri možné výsledky zápasov. Sezónu začala výhrou 2:1 proti nováčikovi súťaže z Lehoty pod Vtáčnikom, následne prehrala 0:1 v Petržalke a naposledy remizovala na pôde Interu Bratislava 1:1. Momentálne jej tak so štyrmi bodmi v tabuľke patrí 10. miesto.
Banská Bystrica po troch kolách ešte neprehrala. Sezónu začala doma s nováčikom súťaže Sláviou TU Košice, keď zvíťazila 2:0, následne remizovala v Zlatých Moravciach 2:2 a naposledy v gólovej prestrelke ťahala za dlhší koniec s Liptovským Mikulášom, keď doma vyhrala 4:3. V tabuľke jej tak so siedmimi bodmi patrí 2. miesto. Lepšie je na tom len o skóre Stará Ľubovňa. Navyše v kádri má Šimona Gereca, ktorý je spolu s Jakubom Sylvestrom zo Zvolena s tromi gólmi najlepším strelcom celej súťaže.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body