ONLINE: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 4. kolo)

STARÁ ĽUBOVŇA. Futbalisti Stará Ľubovňa Redfox Football Club a Slávia TU Košice dnes hrajú zápas 4. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Stará Ľubovňa Redfox Football Club - Slávia TU Košice (II. liga, MONACObet liga, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
16.08.2025 o 17:00
4. kolo
Stará Ľubovňa
0:0
(0:0)
27' minúta
Prebiehajúci
TU Košice
Prehľad
Rozhodca: Mano – Capík, Železňák.
Prenos
27
Hlavný arbiter nariadil občerstvovaciu prestávku.
25
Kolesár vysúval Kušníra do šance, ale pred ním dokázal loptu odvrátiť Korba. Hostia sú pod tlakom.
23
Hráči Starej Ľubovne prebrali iniciatívu v zápase začínajú robiť hosťom poriadne problémy.
21
Na Kousalov center si nabehol Kušnír! Loptu hlavou jemne pohladil, ale Leško bol pozorný a loptu chytil.
19
Dobrá šanca domáceho mužstva! Kušnír mal veľkú šancu! Jeho pokus z vnútra pokutového územia len tesne preletel nad bránou.
17
Kousal to prehnal s útočným dôrazom. Hlavný arbiter mu píska faul.
15
František Vancák bol faulovaný pred pokutovým územím. Hostia budú zahrávať veľmi zaujímavú štandardnú situáciu.
13
Sledujeme zatiaľ veľmi dobrý a vyrovnaný zápas. Kousal sa snažil dlhým pokusom prekvapiť brankára Leška, ale brankár hostí si túto situáciu postrážil.
11
Hostia sú pri lopte a snažia sa postupnou kombináciou dostať na útočnú polovicu.
9
Pekná akcia domáceho mužstva. Kousal poslal prudký center do pokutového územia, kde si zbehol Kušnír, ale loptu napokon zasiahnúť nedokázal.
7
Sabolčík skúšal centrom nájsť v pokutovom území Hasaja, ale toho výborne pokryl Matta.
5
Po rohovom kope padá v pokutovom území po jednom zo súbojov Kolesár, ale penalta sa nepíska.
4
Kousal sa predieral do pokutového územia z pravej strany. Kis mu loptu dokázal vypichnúť na rohový kop.
3
Úvod zápasu je z oboch strán veľmi opatrný. Momentálne sú pri lopte na vlastnej polovici domáci futbalisti.
1
Domáci futbalisti otvorili výkopom dnešný zápas.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Stará Ľubovňa Redfox FC: Urban – Jaššo, Capko, Matta, Bortoli, Kušnír, Makrygiannis, Kolesár, Kousal, Mašlej, Krawczyk
Náhradníci: Hamrák Papakonstantinou – Demjanovič, Frohlich, Gduľa, Kaleta, Abonsso, Kramár, Olšavský
Tréner: Róbert Lukáč
Slávia TU Košice: Leško – Korijkov, Jonec, Kis, Korba, Vancák, Balica, Zolotovetskyi, Sabolčík, Hasaj, Michlík
Náhradníci: Pangrác, Pola – Trebuňák, Havrila, Tobiáš, Matta, Bajus, Hiba,
Tréner: Matej Timkovič
Prajem pekný deň. Dnes budeme sledovať zápas MONACObet ligy medzi Stará Ľubovňa Redfox FC a Slávia TU Košice.
Stará Ľubovňa Redfox FC
Minuloročný nováčik začal sezónu naozaj výborne. V prvom kole sa podarilo hráčom Redfox remizovať na pôde Zvolena 2:2. V druhom kole na pôde mladíkov zo Žiliny dokázali triumfovať 2:0. Na domácej pôde sa predstavili v treťom kole a opäť sa tešili z víťazstva. Zdolali Šamorín 2:0. Stará Ľubovňa je momentálne na čele MONACObet ligy.
Slávia TU Košice
Hostia z Košíc sú nováčikom ligy. Po troch odohraných zápasoch majú na svojom konte jediný bod. Ale pekne poporiadku. Prvý zápas odohrali na pôde Banskej Bystrice. Po slušnom výkone však napokon prehrali 0:2. O týždeň sa predstavili v Šamoríne a proti domácim futbalistom opäť nebodovali. Prehrali tesne 1:2. Prvé body získali prekvapujúco na pôde Zlatých Moraviec za remízu 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
3
2
1
0
6:2
7
V
V
R
2
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
3
2
1
0
8:5
7
V
R
V
3
FC PetržalkaFC Petržalka
3
2
1
0
4:1
7
V
V
R
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
3
2
0
1
7:5
6
P
V
V
5
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
3
1
2
0
5:4
5
R
R
V
6
MFK ZvolenMFK Zvolen
3
1
2
0
4:3
5
R
V
R
7
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
1
2
1
4:4
5
P
V
R
R
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
3
1
1
1
4:2
4
V
P
R
9
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
3
1
1
1
4:4
4
P
V
R
10
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
3
1
1
1
3:3
4
R
P
V
11
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
4
1
1
2
4:5
4
V
R
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
1
0
2
4:8
3
P
P
V
13
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
3
1
0
2
4:6
3
P
V
P
14
MŠK PúchovMŠK Púchov
3
0
2
1
3:5
2
R
P
R
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
3
0
1
2
2:5
1
R
P
P
16
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body