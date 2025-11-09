    Bláznivé predpoludnie v Žiline, padlo deväť gólov. Vo všetkých zápasoch došlo k vylúčeniam

    Radosť hráčov MŠK Žilina B.
    Radosť hráčov MŠK Žilina B. (Autor: Facebook/Akadémia MŠK Žilina)
    Sportnet, TASR|9. nov 2025 o 13:16
    Banská Bystrica opäť zvíťazila.

    BRATISLAVA. Futbalisti Banskej Bystrice zvíťazili v nedeľňajšom súboji 16. kola MONACObet ligy na pôde Slávia TU Košice 1:0 gólom Štefana Gereca.

    Tretí ligový triumf za sebou pridali aj napriek tomu, že od 39. minúty hrali bez vylúčeného Nicolasa Šikulu. Dukla si upevnila pozíciu lídra, na čele má naďalej 13-bodový náskok pred druhým ViOnom Zlaté Moravce-Vráble.

    Gólová prestrelka sa strhla pod Dubňom. Žilinské „béčko“ zdolalo FC ŠTK 1914 Šamorín 5:4 napriek tomu, že v 23. minúte prehrávalo už 0:3. Za „šošonov“ sa dvakrát strelecky presadil Regö Szánthó. Za hostí skóroval dvakrát Modou Lamin Marong.

    Žilinčania otočili z 2:4 na 5:4 medzi 84. až 90. minútou.

    MONACObet liga - 16. kolo (nedeľa, 9. november):

    Slovan Bratislava B - MŠK Púchov 1:1 (1:0)

    Góly: 9. Habodasz – 90+2. Pobořil

    ČK: 40. Obšivan (po 2. ŽK)

    Rozhodcovia: Kolofík – Hrebeňár, Bereš

    Žilina B - Šamorín 5:4 (2:3)

    Góly:  28. Szánthó, 37. Traoré, 85. Szánthó, 86. Prokop, 90. Bortoli – 3. Marong, 16. Marong, 23. Záhradník, 82. Kiza

    ČK: 9. Horváth (SAM)

    Rozhodcovia: Kráľovič – Štrbo, Haring

    Slávia TU Košice - Banská Bystrica 0:1 (0:1)

    Gól: 20. Gerec

    ČK: 39. Šikula (B. Bystrica)

    Rozhodcovia: Chromý - Straka, Roszbeck

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    16
    13
    3
    0
    35:10
    42
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    16
    8
    5
    3
    37:26
    29
    V
    R
    P
    V
    P
    3
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    16
    7
    5
    4
    31:18
    26
    R
    R
    V
    V
    V
    4
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    16
    7
    5
    4
    31:27
    26
    R
    V
    R
    P
    R
    5
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    16
    7
    4
    5
    25:21
    25
    V
    P
    V
    P
    V
    6
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    16
    6
    4
    6
    18:20
    22
    P
    P
    V
    R
    V
    7
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    16
    6
    4
    6
    20:24
    22
    V
    P
    P
    V
    V
    8
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    16
    6
    3
    7
    23:21
    21
    P
    P
    V
    P
    P
    9
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    16
    6
    3
    7
    29:29
    21
    P
    V
    V
    V
    P
    10
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    16
    6
    3
    7
    24:25
    21
    R
    V
    P
    V
    P
    11
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    16
    6
    2
    8
    26:33
    20
    V
    V
    P
    P
    P
    12
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    16
    4
    5
    7
    18:31
    17
    R
    R
    P
    P
    P
    13
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    16
    4
    4
    8
    22:23
    16
    P
    P
    V
    P
    R
    14
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    16
    4
    4
    8
    23:31
    16
    R
    R
    P
    R
    V
    15
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    16
    3
    5
    8
    21:32
    14
    P
    P
    P
    V
    P
    16
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    16
    3
    5
    8
    19:31
    14
    R
    V
    R
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

