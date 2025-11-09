ONLINE: Slávia TU Košice - MFK Dukla Banská Bystrica dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

KOŠICE. Futbalisti Slávia TU Košice a MFK Dukla Banská Bystrica dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
ONLINE PRENOS: Slávia TU Košice - MFK Dukla Banská Bystrica (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
09.11.2025 o 11:00
16. kolo
TU Košice
0:1
(0:1)
20' minúta
Prebiehajúci
B. Bystrica
Prehľad
Góly: 20. doplníme. ŽK: 9. doplníme (TUK). Rozhodca: Chromý – Straka, Roszbeck..
Prenos
20
Banská Bystrica dala gól! Strelca gólu doplníme.
9
Žltá karta pre tím Slávia TU Košice (doplníme).
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Slávia TU Košice: Leško – Urban, Korijkov, Bajus, Zolovecky, Š. Harvila, Vancák (C), Michlík, Korba, Sabolčík, Hiba.
Náhradníci: Kis, Rouda, Hasaj, N. Matta, Tobiaš, Tišťan, M. Harvila, Pangrác, Poľa.
Tréner: Matej Timkovič.
MFK Dukla Banská Bystrica: Yakubu – Šikula, Willwéber (C), Ušijama, Bolaji, Vlna, Považanec, Veselovský, Slebodník, Gerec, Okechukwu.
Náhradníci: Trnovský, Migaľa, Alves, Richtárech, Hanes, Ľupták, Arevalo, Reiter, Kajsin.
Tréner: Juraj Jarábek.
Rozhodca: Chromý – Straka, Roszbeck.
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 16. kola MONACObet ligy medzi Sláviou TUKE a Banskou Bystricou. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Slávia TU Košice
Košičania sa pokúsia napraviť výsledok z ostatnej nedele. Svojich fanúšikov nepotešili, keď prehrali 1:3 s béčkom Žiliny. Slávia potrebuje zbierať body. V tabuľke je predposledná. Horší je už len Púchov, ktorý stráca bod.
MFK Dukla Banská Bystrica
Vytvoria rekord? Futbalisti Banskej Bystrice valcujú každého súpera. Pred sezónou zaznelo pod Urpínom slovo postup a vyzerá to na hladký a priamy. Zverenci trénera Juraja Jarábeka vedú ligu s 39 bodmi a skóre 34:10.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:00 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body