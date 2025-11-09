ONLINE: MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

ŽILINA. Futbalisti MŠK Žilina B a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina B - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
09.11.2025 o 10:30
16. kolo
Žilina B
2:3
(2:3, 0:0)
50' minúta
Prebiehajúci
Šamorín
Prehľad
Góly: 28. Szánthó, 37. Traoré – 3. Marong, 16. Marong, 23. DOPLNÍME. ČK: 9. Horváth (SAM). Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Haring.
Prenos
50
Akciu hostí zastavuje ofsajdové postavenie.
48
Tečovaný center z pravej strany putuje priamo do rúk Chropovského.
48
Domáci kombinujú s loptou na polovici ihriska.
46
Striedanie v tíme MŠK Žilina B:
z ihriska odchádza Traoré, prichádza Okál.
46
Začal sa druhý polčas.
Druhý polčas sa začne približne o 11:34.
Máme za sebou prvý polčas, v ktorom sme videli množstvo gólov. Hostia sa ujali vedenia už v 3. minúte zásluhou Maronga, no v 9. minúte videl červenú kartu hosťujúci brankár Horváth. Zdalo sa, že Žilinčania budú mať zápas pod kontrolou, ale prišli dve rýchle akcie hostí a stav bol už 3:0. V 28. minúte sa podarilo domácim skórovať zásluhou Szánthá a v 37. minúte znížil Traoré na 2:3. Uvidíme, čo nám prinesie druhý polčas.
45+4
Prvý polčas sa skončil.
45+2
Žilinčania kombinujú s loptou na súperovej polovici.
45
Nasleduje štandardná situácia pre Žilinu po faule Záhradníka.
42
Akciu domácich zastavuje ofsajd.
41
Nasleduje ďalší rohový kop pre domácich.
37
MŠK Žilina B dáva gól!
Rohový kop bol zahraný na krátko, jeden zo žilinských hráčov poslal mäkučký center za obranu, lopta sa odrazila k MARCUSOVI TRAORÉMU, ktorý prízemnou strelou znižuje na 2:3!
37
Rohový kop pre Žilinu.
36
útočný faul Kóšu a tak hostia získavajú loptu.
34
Pekný center do šestnástky vyslal jeden z domácich hráčov, lopta preletela cez celú šestnástku a nasledovať bude odkop od brány.
32
Hlavný rozhodca píska faul na Kóšu v strede ihriska.
32
Hostia začínajú akciu od brankára Horvátha.
30
Rohový kop pre hostí.
28
MŠK Žilina B dáva gól!
REGŐ SZÁNTHÓ sa dostal k lopte v pokutovom území, nezaváhal a presnou strelou prekonáva Chropovského.
23
Šamorín dáva gól!
Gól strelil MENO DOPLNÍME.
18
Rohový kop pre MŠK Žilina B.
16
Šamorín dáva gól!
Žilinčania stratili loptu v strede poľa, okamžite prišla prihrávka za obranu na MODOUA MARONGA. Ten si skvelo zasekol obrancu a parádne obstrelil Badžgoňa!
13
Szánthó napálil loptu z priameho kopu priamo na bránu, no Chropovský sa blysol fantastickým zákrokom. Lopta ide mimo a nasleduje rohový kop.
12
Striedanie v tíme FC ŠTK 1914 Šamorín:
z ihriska odchádza Pavúk, prichádza Chropovský.
10
Brankár Horváth po faule vidí červenú kartu a putuje predčasne pod sprchy. Žilina má teraz obrovskú šancu z nebezpečného priameho kopu na hranici šestnástky.
9
Červená karta pre tím FC ŠTK 1914 Šamorín (Horváth).
9
Domáci držia loptu na vlastnej polovici.
5
Hostia začínajú akciu od brankára Horvátha.
3
Šamorín dáva gól!
MODOU MARONG sa pekne uvoľnil po ľavej strane a strelou po zemi otvára skóre zápasu.
2
Szánthó prenikol do šestnástky, ale jeho zakončenie zblokovala hosťujúca obrana.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
MŠK Žilina B: Badžgoň – Rehák, Szánthó, Prokop, Traoré, Šamaj, Staník, Yendare, Kóša, Škvarka (C), Florea.
Náhradníci: Okál, Stručka, Bortoli, Baleja, Pekelský, Petruška, Molko.
Tréner: Vladimír Veselý
FC ŠTK 1914 Šamorín: Horváth – Raška (C), Avetisian, Kucman, Csorba, Pavúk, Marong, Cardoso, Matallana, Kiza, Záhradník.
Náhradníci: Rovis, Boledovič, Weber, Chropovský, Prekop, Tóth.
Tréner: Albert Rusnák
Rozhodca: Kráľovič – Štrbo, Haring.
Príjemný dobrý deň zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line prenosu zo zápasu 16. kola futbalovej MonacoBet ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina B privítajú na domácom trávniku hráčov FC ŠTK 1914 Šamorín. Zápas sa na štadióne v žilinskej mestskej časti Strážov začína v tradičnom čase o 10:30, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline B patrí v tabuľke druhej najvyššej súťaže priebežné jedenáste miesto so ziskom 17 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Vladimíra Veselého zvíťazili v Košiciach na trávniku Slávie TU 3:1 (góly MŠK B 2x Škvarka, 1x Prokop). Najlepším strelcom tímu je Patrik Baleja, ktorý má na svojom konte 5 gólov.
Šamorínu patrí v tabuľke MonacoBet ligy ôsme miesto so ziskom 21 bodov. Zverenci trénera Alberta Rusnáka v poslednom doterajšom zápase zvíťazili vo Zvolene nad MFK 3:1 (góly ŠTK Varga, Marong, Cardoso). Najlepším strelcom tímu je trojica hráčov – Cardoso, Marong i Kiza majú na svojom konte po štyri presné zásahy.
Zápas sa v Žiline – Strážove začína teda o 10:30, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body