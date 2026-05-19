Bývalý slovenský reprezentant posilní nováčika Niké ligy. Po 16 rokoch som sa vrátil, hovorí

Na snímke hráč Michal Ďuriš.
Na snímke hráč Michal Ďuriš. (Autor: TASR)
TASR|19. máj 2026 o 11:54
ShareTweet0

Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava.

Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred šestnástimi rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru.

„Prvou posilou do novej sezóny sa stal ligový kanonier, exreprezentant a náš odchovanec Michal Ďuriš, ktorý s naším klubom podpísal ročný kontrakt.

Dlhšie avizovaný prestup Michala Ďuriša sa dnes stal skutočnosťou. Michal sa vracia domov do našej Dukly,“ informoval web klubu zo Štiavničiek, ktorý ovládol druhú ligu a v novej sezóne bude nováčikom v Niké lige.

„Pocity z podpísania zmluvy sú krásne. Je to taká nostalgia, že po šestnástich rokoch som sa vrátil naspäť do Banskej Bystrice, odkiaľ som v roku 2010 odchádzal.

Je to návrat domov,“ povedal Ďuriš. Po podpise zmluvy sa k príchodu Ďuriša vyjadril aj športový riaditeľ Jozef Mores:

„Pocity po podpise zmluvy s Mišom sú pozitívne. Sľubujeme si od Michala, že nám pomôže hlavne na ihrisku a zároveň bude aj jedným z lídrov kabíny.“

Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava. V minulosti hrával aj za Viktoriu Plzeň, Mladú Boleslav, Orenburg a na Cypre za Anorthosis Famagusta, Omoniu Nikózia, Ethnikos Achnas, Karmiotissu a Othellos Athienou. Za reprezentáciu odohral 59 zápasov, strelil sedem gólov.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
32
21
5
6
62:37
68
P
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
32
17
7
8
55:34
58
V
P
P
V
P
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
32
17
5
10
51:37
56
P
V
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
32
15
7
10
59:41
52
P
P
V
P
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
32
13
5
14
44:52
44
V
V
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
32
13
3
16
55:51
42
V
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
32
13
4
15
51:55
43
P
V
P
V
P
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
32
13
3
16
34:51
42
V
P
P
V
P
3
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
32
9
8
15
34:45
35
V
P
V
V
V
4
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
32
8
11
13
34:50
35
P
V
R
P
V
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
32
8
8
16
34:46
32
V
P
V
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
32
6
12
14
29:43
30
P
V
R
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    MFK Zvolen - KFC Komárno: ONLINE prenos z 1. zápasu baráže Niké ligy.online
    MFK Zvolen - KFC Komárno: ONLINE prenos z 1. zápasu baráže Niké ligy.online
    ONLINE: MFK Zvolen - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (baráž, 1. zápas)
    dnes 13:30
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Bývalý slovenský reprezentant posilní nováčika Niké ligy. Po 16 rokoch som sa vrátil, hovorí