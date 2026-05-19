Bývalý slovenský reprezentant posilní nováčika Niké ligy. Po 16 rokoch som sa vrátil, hovorí

Prvou posilou futbalovej Dukly Banská Bystrica sa stal Michal Ďuriš. Čoskoro 38-ročný útočník sa vracia do klubu, v ktorom pred šestnástimi rokmi odštartoval svoju profesionálnu kariéru.
„Prvou posilou do novej sezóny sa stal ligový kanonier, exreprezentant a náš odchovanec Michal Ďuriš, ktorý s naším klubom podpísal ročný kontrakt.
Dlhšie avizovaný prestup Michala Ďuriša sa dnes stal skutočnosťou. Michal sa vracia domov do našej Dukly,“ informoval web klubu zo Štiavničiek, ktorý ovládol druhú ligu a v novej sezóne bude nováčikom v Niké lige.
„Pocity z podpísania zmluvy sú krásne. Je to taká nostalgia, že po šestnástich rokoch som sa vrátil naspäť do Banskej Bystrice, odkiaľ som v roku 2010 odchádzal.
Je to návrat domov,“ povedal Ďuriš. Po podpise zmluvy sa k príchodu Ďuriša vyjadril aj športový riaditeľ Jozef Mores:
„Pocity po podpise zmluvy s Mišom sú pozitívne. Sľubujeme si od Michala, že nám pomôže hlavne na ihrisku a zároveň bude aj jedným z lídrov kabíny.“
Ďuriš si v minulej sezóne obliekal dres Spartaka Trnava. V minulosti hrával aj za Viktoriu Plzeň, Mladú Boleslav, Orenburg a na Cypre za Anorthosis Famagusta, Omoniu Nikózia, Ethnikos Achnas, Karmiotissu a Othellos Athienou. Za reprezentáciu odohral 59 zápasov, strelil sedem gólov.
