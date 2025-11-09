ONLINE: ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Púchov dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 16. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava B a MŠK Púchov dnes hrajú zápas 16. kola MONACObet ligy (II. liga).
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava B - MŠK Púchov (II. liga, MONACObet liga, 16. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
09.11.2025 o 10:30
16. kolo
Slovan Bratislava U21
1:0
(1:0)
43' minúta
Prebiehajúci
Púchov
Prehľad
Góly: 9. Habodasz. ŽK: 29. Lichý (SBB) – 13. Obšivan (PUC), 26. . (PUC). 2.ŽK=ČK: 40. Obšivan (PUC). Rozhodca: Kolofík – Hrebeňár, Bereš.
Prenos
43
Mateáš vystrelil spoza vápna, zdalo sa, že lopta ide mimo, no Vavrúš aj tak zasahoval pri pravej žrdi.
42
Po priamom kope sa k hlavičke dostal Murár, zakončil zblízka, Vavrúš berie loptu do rukavíc.
41
Veľká komplikácia pre Púchov! Obšivan videl druhú žltú kartu, keď zmaril rodiacu sa šancu Slovana a jeho tím bude dohrávať v desiatich!
40
Druhá žltá a následne červená karta pre tím MŠK Púchov (Obšivan).
39
Lichý s dobrou defenzívnou robotou, keď v šestnástke čisto odzbrojil hráča od lopty.
38
Strela z vyše dvadsiatich metrov skončila na domácom hráčovi.
38
Púchov sa usadil na útočnej polovici.
36
Kozik si to zrovnal na strelu z hranice šestnástky, no napálil hráčov pred sebou.
35
Murár vo vlastnej šestnástke hlavou odvracia nebezpečne vyzerajúci center.
34
Púchov dostal možnosť ďalšej štandardky, skákajúcu loptu však chytá Gramblička.
33
Slovan mohol viesť o dva góly, Jelínek dostal výbornú prihrávku do behu, dostal sa do dobrej streleckej pozície, ale tak ako jeho spoluhráč predtým, aj on o kúsok minul vzdialenejšiu žrď!
32
Dobrá defenzívna robota od hráča Slovana, ktorý si pokryl loptu a nedovolil hosťom zahrávať rohový kop.
30
Mráz odcentroval z priameho kopu na Grambličku, ktorý už po niekoľkýkrát v zápase musel boxovať.
29
Žltá karta pre tím ŠK Slovan Bratislava U21 (Lichý).
27
Čo chýbalo. Maroš dostal spätnú prihrávku do šestnástky, zasekol si hráča, mal pred sebou polovicu brány odkrytej, no loptu poslal iba vedľa vzdialenejšej žrde!
26
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (.).
26
Mladý Gramblička iba vyrážal strelu spoza vápna, nebol si istý, no jeho tím situáciu zvládol.
24
Púchov zaútočil po pravej strane, center Slovanisti odvrátili.
23
Posledné minúty sa odohrávali v strede poľa.
21
Center od rohovej zástavky Gramblička zrazil pred seba, potom loptu dobehol a rozohral.
21
Hostia zahrávali priamy kop od postrannej čiary, pokračovať budú kopom rohovým.
19
Na druhej strane strelecký pokus na bránu po zemi, Vavrúš pripravený.
19
Pas na Mojžiša, ktorý si nabiehal medzi dvojicu brániacich hráčov, ale ako prvý bol pri lopte Gramblička.
17
Mateáš našiel Kozika v dobrej pozícii, no ten nevedno prečo nestrieľal zvnútra šestnástky, volil prihrávku, ktorou nenašiel spoluhráča.
16
Habodaszova spätná prihrávka na stred vápna adresáta nenašla.
15
Po pätičke Tandaru odcentroval Mojžiš, ale jeho center v pokutovom území odvrátil Traoré.
13
Žltá karta pre tím MŠK Púchov (Obšivan).
13
Nízky Levaiov center domáci odvrátili.
11
Púchov je teraz oveľa aktívnejší v útoku, ale šancu na skórovanie si ešte nevypracoval.
10
Púchov t podnietilo k útočnej aktivite, center z pravej strany musel boxovať Gramblička.
9
ŠK Slovan Bratislava B dáva gól!
Slovanisti sa usadili pred pokutovým územím, podarilo sa im získať roh, po ktorom SAMUEL HABODASZ utešenou strelou otvára skóre!
7
Lopta prešla až na zadnú žrď, tam ju ale hosťujúci hráč nezasiahol, rozohráva Gramblička.
6
Center do stredu šestnástky odvracia hlavou Minka na rohový kop.
6
Štandardná situácia aj na druhej strane pre hostí.
5
Púchov sa ubránil, rozohráva Vavrúš.
4
Púchovčania faulujú a dávajú Slovanistom možnosť zahrávať štandardnú situáciu.
3
Po nakopnutej lopte sa jej zmocnili hostia, nedostali sa však ďaleko a následne faulujú v strede poľa.
2
Slovanisti sa s rozohrávkou nikam neponáhľajú.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava U21: Gramblička – Jakolič, Murár, Habodasz (C), Minka, Mateáš, Maroš, Kozik, Lichý, Jelínek, Traoré
Náhradníci: Murko, Gabriš, Held, Hečko, Ukaj, Veľký, Koval, Marko, Pomajbo
Tréner: Vladimír Gála
MŠK Púchov: Vavrúš – Tandara, Obšivan, Straňák, Sluka, Levai, Martinek, Kapuš, Pobořil, Mojžiš, Mráz (C)
Náhradníci: Vavrík, Lacko, Moško, Brunner, Rapavý, Králik
Tréner: Stanislav Mráz
Rozhodca: Kolofík – Hrebeňár, Bereš.
V 16. kole MONACObet ligy hostí Slovan B mužstvo Púchova. Stretnutie sa začína o 10:30.
Pôjde o súboj tímov na chvoste tabuľky. Slovan je štrnásty, doposiaľ získal 16 bodov. Posledný šestnásty Púchov ich má na konte o tri menej.
Slovanisti remizovali v minulom kole s Pohroním 2:2, Púchovčania zdolali Považskú Bystricu 1:0.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30.
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
15
12
3
0
34:10
39
V
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
16
8
5
3
37:26
29
V
R
P
V
P
3
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
16
7
5
4
31:18
26
R
R
V
V
V
4
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
16
7
5
4
31:27
26
R
V
R
P
R
5
MFK ZvolenMFK Zvolen
16
7
4
5
25:21
25
V
P
V
P
V
6
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
16
6
4
6
18:20
22
P
P
V
R
V
7
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
16
6
4
6
20:24
22
V
P
P
V
V
8
FC PetržalkaFC Petržalka
16
6
3
7
23:21
21
P
P
V
P
P
9
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
15
6
3
6
25:24
21
V
V
V
P
P
10
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
16
6
3
7
24:25
21
R
V
P
V
P
11
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
5
2
8
21:29
17
V
P
P
P
R
12
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
16
4
4
8
22:23
16
P
P
V
P
R
13
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
15
4
4
7
17:30
16
R
P
P
P
V
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
16
4
4
8
23:31
16
R
R
P
R
V
15
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
15
3
5
7
21:31
14
P
P
V
P
R
16
MŠK PúchovMŠK Púchov
15
3
4
8
18:30
13
V
R
P
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body