    Petržalka suverénne zdolala Šamorín. V Košiciach skončil zápas nerozhodne

    Kapitán Petržalky (Autor: FC Petržalka)
    Sportnet, TASR|22. mar 2026 o 13:23
    Šamorín naposledy vyhral ešte 1. novembra.

    Futbalisti Šamorína prehrali v nedeľnom zápase 21. kola MONACObet ligy na trávniku Petržalky 0:3. V druhej najvyššej slovenskej súťaži zvíťazili naposledy ešte 1. novembra a v tabuľke im patrí 11. priečka len bod nad pásmom zostupu. Petržalka je siedma.

    Súboj Slávie TU Košice a Pohronia nemal víťaza. Oba tímy sa presadili v závere duelu a zápas sa skončil remízou 1:1. Košický tím je desiaty, Pohronie figuruje na piatej pozícii.

    MONACObet liga - 21. kolo (nedeľa, 22. marec):

    FC Petržalka - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:0 (2:0)

    Góly: 13. Sliacky, 32. Appiah, 77. Cruce-Corcy.

    Rozhodovali: Šinka - Zemko, Ralbovský, ŽK: Záhradník (Šamorín), 685 divákov.

    Slávia TU Košice - FK Pohronie 1:1 (0:0)

    Góly: 83. Trebuňák - 90. Šubert.

    Rozhodovali: Varga - Hrenák, Hrobárik, ŽK: Korba, Harvila - Sallah, Dobrotka, 212 divákov.

    Tabuľka MONACObet ligy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
    21
    15
    3
    3
    44:20
    48
    P
    P
    V
    P
    V
    2
    MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
    21
    10
    6
    5
    42:37
    36
    V
    P
    V
    V
    R
    3
    FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
    21
    10
    6
    5
    46:36
    36
    R
    V
    P
    V
    P
    4
    MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
    21
    9
    7
    5
    32:26
    34
    V
    V
    R
    R
    R
    5
    FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
    21
    8
    8
    5
    36:23
    32
    R
    R
    V
    P
    R
    6
    OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
    21
    9
    4
    8
    32:30
    31
    V
    V
    V
    R
    P
    7
    FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
    21
    8
    6
    7
    29:23
    30
    V
    R
    R
    R
    V
    8
    FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
    21
    8
    5
    8
    24:24
    29
    P
    P
    V
    V
    R
    9
    MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
    21
    8
    4
    9
    29:35
    28
    P
    R
    R
    V
    V
    10
    Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
    21
    6
    6
    9
    32:37
    24
    R
    V
    V
    P
    V
    11
    MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
    21
    5
    8
    8
    26:35
    23
    V
    R
    R
    R
    V
    12
    FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
    21
    6
    5
    10
    31:36
    23
    P
    R
    P
    R
    P
    13
    OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
    21
    6
    5
    10
    27:36
    23
    V
    P
    P
    R
    V
    14
    MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
    21
    6
    4
    11
    25:37
    22
    P
    P
    P
    P
    P
    15
    ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
    21
    5
    7
    9
    23:37
    22
    R
    V
    P
    R
    P
    16
    Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
    21
    4
    6
    11
    24:30
    18
    P
    R
    P
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
