Petržalka suverénne zdolala Šamorín. V Košiciach skončil zápas nerozhodne

Futbalisti Šamorína prehrali v nedeľnom zápase 21. kola MONACObet ligy na trávniku Petržalky 0:3. V druhej najvyššej slovenskej súťaži zvíťazili naposledy ešte 1. novembra a v tabuľke im patrí 11. priečka len bod nad pásmom zostupu. Petržalka je siedma.
Súboj Slávie TU Košice a Pohronia nemal víťaza. Oba tímy sa presadili v závere duelu a zápas sa skončil remízou 1:1. Košický tím je desiaty, Pohronie figuruje na piatej pozícii.
MONACObet liga - 21. kolo (nedeľa, 22. marec):
FC Petržalka - FC ŠTK 1914 Šamorín 3:0 (2:0)
Góly: 13. Sliacky, 32. Appiah, 77. Cruce-Corcy.
Rozhodovali: Šinka - Zemko, Ralbovský, ŽK: Záhradník (Šamorín), 685 divákov.
Slávia TU Košice - FK Pohronie 1:1 (0:0)
Góly: 83. Trebuňák - 90. Šubert.
Rozhodovali: Varga - Hrenák, Hrobárik, ŽK: Korba, Harvila - Sallah, Dobrotka, 212 divákov.
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
21
8
8
5
36:23
32
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
FC PetržalkaFC Petržalka
21
8
6
7
29:23
30
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
21
6
6
9
32:37
24
MŠK PúchovMŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
21
6
5
10
31:36
23
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body