ONLINE: FC Petržalka - FC ŠTK 1914 Šamorín dnes, MONACObet liga LIVE (II. liga, 21. kolo)

Futbalisti FC Petržalka a FC ŠTK 1914 Šamorín dnes hrajú zápas 21. kola MONACObet ligy (II. liga).
Kde sledovať zápasy MONACObet ligy v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: FC Petržalka - FC ŠTK 1914 Šamorín (II. liga, MONACObet liga, 21. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
MONACObet liga 2025/2026
22.03.2026 o 10:30
21. kolo
Petržalka
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Šamorín
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní zápasu 21. kola MONACObet ligy medzi FC Petržalka a FC ŠTK 1914 Šamorín. Duel prinesieme cez zmeny stavov.
Petržalka je na 9. mieste tabuľky so ziskom 27 bodov. V jarnej časti zatiaľ remizovala vo všetkých troch zápasoch. Naposledy na trávniku Žiliny B 1:1.
Šamorín je hneď za ňou na 10. mieste a stráca na ňu 4 body. Naposledy uhral na domácom trávniku bezgólovú remízu s Púchovom.
Tieto tímy sa naposledy stretli v auguste minulého roka. Vtedy sa zrodila remíza 1:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 10:30 a my vám z neho prinesieme informácie o zmenách stavu..
Tabuľky MONACObet ligy (II. ligy)
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
21
15
3
3
44:20
48
P
P
V
P
V
2
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
21
10
6
5
42:37
36
V
P
V
V
R
3
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
21
10
6
5
46:36
36
R
V
P
V
P
4
MFK ZvolenMFK Zvolen
21
9
7
5
32:26
34
V
V
R
R
R
5
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
20
8
7
5
35:22
31
R
V
P
R
R
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
21
9
4
8
32:30
31
V
V
V
R
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
21
8
5
8
24:24
29
P
P
V
V
R
8
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
21
8
4
9
29:35
28
P
R
R
V
V
9
FC PetržalkaFC Petržalka
20
7
6
7
26:23
27
R
R
R
V
P
10
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
20
6
5
9
31:33
23
R
P
R
P
P
11
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
21
6
5
10
27:36
23
V
P
P
R
V
12
Slávia TU KošiceSlávia TU Košice
20
6
5
9
31:36
23
V
V
P
V
P
13
MŠK PúchovMŠK Púchov
21
5
8
8
26:35
23
V
R
R
R
V
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
21
6
4
11
25:37
22
P
P
P
P
P
15
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
21
5
7
9
23:37
22
R
V
P
R
P
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
21
4
6
11
24:30
18
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body