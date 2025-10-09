    Hetrik bývalého ligistu. Semifinalisti pohárovej súťaže sú známi (Prezidentský pohár)

    Futbalisti Liptovskej Teplej.
    Futbalisti Liptovskej Teplej. (Autor: OŠK - facebook)
    Ivan Mriška|9. okt 2025 o 10:26
    Hrali sa štyri zápasy druhého kola.

    BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.

    Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.

    Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.

    V stredu pokračoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi druhého kola, do ktorého sa dostalo osem tímov.

    Kto sa dostal do semifinále?

    • Liptovská Teplá (Liptovský futbalový zväz)
    • Jakubany (OFZ Stará Ľubovňa)
    • Giraltovce (OOFZ Svidník)
    • Rišňovce (ObFZ Nitra)

    Pohodlné víťazstvo zaznamenala Liptovská Teplá, ktorej triumf 4:1 režíroval bývalý ligový hráč Mário Almaský.

    Do ďalšieho kola postupujú aj Jakubany, ktoré zdolali Hronec 2:1 a Giraltovce, ktoré si poradili s Uličom vysoko 6:2.

    Posledným zástupcom finálovej štvorice budú Rišňovce, ktoré zdolali Malinovo 1:0.

    Semifinálové zápasy sa hrajú až na jar, 22. apríla o 16:30 h privíta Liptovská Teplá doma Rišňovce a Jakubany hostia Giraltovce. O dejiskách zápasov rozhodol lepší koeficient.

    Víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.

    Prezidentský pohár – 2. kolo

    Liptovská Teplá - Tuchyňa 4:1 (2:1)

    Góly: 23., 24., 57. Almaský - 20. Cyprian.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Jakubany - Hronec 2:1 (1:0)

    Góly: 36. Kuzár, 56. Grajzinger - 86. Kováčik.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Ulič - Giraltovce 2:6 (0:3)

    Góly: 64., 85. Hromadka - 24., 55. Michalko, 26., 63. Makara, 42. Hudáček, 70. Plančár.

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Malinovo - Rišňovce 0:1 (0:1)

    Gól: 9. Suchánek

    Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Program semifinále

    22.04. 16:30
    | Prezidentský pohár | 3.kolo - semifinále
    TJ Sokol Jakubany
    TJ Sokol Jakubany
    vs.
    MFK Slovan Giraltovce
    MFK Slovan Giraltovce
    Futbalové ihrisko Jakubany (Jakubany) | Jakubany
    22.04. 16:30
    | Prezidentský pohár | 3.kolo - semifinále
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    OŠK RENOP Liptovská Teplá
    vs.
    TJ Družstevník Rišňovce
    TJ Družstevník Rišňovce
    OŠK RENOP Liptovská Teplá (Liptovská Teplá) | Liptovská Teplá
    Futbalnet

    Futbalnet

