Hetrik bývalého ligistu. Semifinalisti pohárovej súťaže sú známi (Prezidentský pohár)

BRATISLAVA. Keďže futbal sa nehrá len vo veľkých mestách, ale aj malých dedinkách a odľahlejších častiach Slovenska, SFZ sa rozhodol vytvoriť akúsi pohárovú súťaž číslo dva, v ktorej sa prestavia čisto amatérske tímy.
Jej názov je Prezidentský pohár a zapojiť sa do nej môžu všetci víťazi oblastných súťaží z celého Slovenska.
Tento raz túto možnosť využilo 23 tímov, ktoré zabojujú nielen o prestíž, ale aj o tradičné finančné odmeny, víťaz získa 5 000 eur a porazený finalista 2 500 eur.
V stredu pokračoval 4. ročník Prezidentského pohára zápasmi druhého kola, do ktorého sa dostalo osem tímov.
Kto sa dostal do semifinále?
- Liptovská Teplá (Liptovský futbalový zväz)
- Jakubany (OFZ Stará Ľubovňa)
- Giraltovce (OOFZ Svidník)
- Rišňovce (ObFZ Nitra)
Pohodlné víťazstvo zaznamenala Liptovská Teplá, ktorej triumf 4:1 režíroval bývalý ligový hráč Mário Almaský.
Do ďalšieho kola postupujú aj Jakubany, ktoré zdolali Hronec 2:1 a Giraltovce, ktoré si poradili s Uličom vysoko 6:2.
Posledným zástupcom finálovej štvorice budú Rišňovce, ktoré zdolali Malinovo 1:0.
Semifinálové zápasy sa hrajú až na jar, 22. apríla o 16:30 h privíta Liptovská Teplá doma Rišňovce a Jakubany hostia Giraltovce. O dejiskách zápasov rozhodol lepší koeficient.
Víťazmi uplynulých ročníkov sú Bytča, Látky a AC Nitra.
Prezidentský pohár – 2. kolo
Liptovská Teplá - Tuchyňa 4:1 (2:1)
Góly: 23., 24., 57. Almaský - 20. Cyprian.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Jakubany - Hronec 2:1 (1:0)
Góly: 36. Kuzár, 56. Grajzinger - 86. Kováčik.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Ulič - Giraltovce 2:6 (0:3)
Góly: 64., 85. Hromadka - 24., 55. Michalko, 26., 63. Makara, 42. Hudáček, 70. Plančár.
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Malinovo - Rišňovce 0:1 (0:1)
Gól: 9. Suchánek
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Program semifinále
| Prezidentský pohár | 3.kolo - semifinále
