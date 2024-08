Prekvapenie v malej obci. Do ktorých dedín prídu tímy z Niké ligy? (Slovnaft Cup, výsledky)

V stredu sa hralo o zápasy so Žilinou, Košicami, Ružomberkom, Banskou Bystricou, Podbrezovou či Michalovcami.

Lákadlom sú tímy z tretej, MONACObet ligy, no hlavne účastníci najvyššej súťaže - Niké ligy.

O zápas so Žilinou si zmerali sily futbalisti šiestoligového Horného Hričova a štvrtoligového Makova.

"Máme obrovskú radosť. Zatiaľ si ani neuvedomujeme, čo sme dosiahli. Je to senzačné," pre Sportnet neskrýval nadšenie prezident klubu Juraj Králik.

Do malej obce po prvýkrát v histórii zavíta tím z najvyššej súťaže. Je ním MŠK Žilina.

Papierové predpoklady sa však vôbec nepotvrdili. V obci s 800 obyvateľmi sa hral vyrovnaný futbal, domáci si do prestávky vypracovali vedenie 3:1.

"Súper mal väčšiu kvalitu, ale my sme ukázali viac chcenia a väčšie srdce. Naši chalani sa starajú o trávniku, kosia, nemáme údržbára. O to s väčšou chuťou hrali. Pretože je to iné, ako, keď sú hráči platení," dodal.

Futbalisti MŠK Žiliny absolvovali v Hornom Hričove pár tréningov. Aj o to bude mať zápas špecifickejší náboj.

"Teraz si u nás zahrajú ostrý zápas. Ľudia sa nesmierne tešia. Budúci rok oslavujeme veľké jubileum. Za sto rokov to bude najväčší zápas v histórii nášho klubu," vyhlásil Králik.