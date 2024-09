Krásna návšteva. Prešov sa však na postup poriadne natrápil (Slovnaft Cup)

Veľký favorit sa ujal vedenia v 24. minúte, keď sa presadil Matej Franko. V 76. minúte upravil na 0:2 Aliou Diao, no zakrátko rozjasal domáce tribúny Martin Dupkala.

Domáci sa snažili poslať duel do penált, no gól už nepadol, a tak do ďalšieho kola postupuje Prešov, ktorý teraz vyzve Sláviu TU Košice.