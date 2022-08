Jeho góly vyrážajú dych. Postaral sa Janočko o najkrajší moment roka?

Vzhľadom na skvelú kopaciu techniku zvykol zahrávať štandardné situácie aj v národnom tíme. Pamätný je napríklad jeho gól na štadióne Riverside v Middlesbrough do siete Anglicka v kvalifikačnom stretnutí ME 2004.

To, že štandardky zahráva aj v šiestoligovej Krásnej, ktorá v úvodných troch kolách nového ročníka nestratila ani bod, veľmi neprekvapuje.

„Veľmi to už netrénujem, keďže pribudli povinnosti a nie je na to čas. Asi mi to zostalo v nohe. Je potrebné sa sústrediť a záleží aj od podmienok v zápase. Nie vždy sa to podarí, ale mne to vyšlo aj v predchádzajúcom zápase v Gemerskej Hôrke. Aj tam som sa presadil gólom ponad múr,“ priblížil bývalý hráč 1. FC Košice, ktorý svojho času žiaril v rakúskych kluboch Austria Viedeň i Red Bull Salzburg.