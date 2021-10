Tri červené karty, fatálny koniec. Mužstvo s bývalým reprezentantom zišlo z ihriska

„Pozdravujeme rozhodcov, veľký zápas z ich strany. Nech to skončí na disciplinárke, pretože to bolo jedno divadlo,“ krátko po stretnutí pre Inú Ligu TV vravel Vladimír Janočk o , bývalý reprezentant Slovenska a hráč FK Krásna.

Domáci Ivan Stoľar v 30. minúte z penalty vyrovnal a do kabín sa išlo za vyrovnaného stavu 1:1.

V 68. minúte dostal červenú kartu druhý hráč FK Krásna - Patrik Horňák, ktorý údajne vynadal rozhodcovi. To nezniesol jeho spoluhráč Štefan Toporčák, ktorý chcel napáliť loptu do arbitra.

Keď v 55. minúte Ondrej Čigáš poslal TJ Kokšov-Bakša do vedenia 2:1, na ihrisku začala nervozita.

Ten sa jej však pohotovo uhol a Toporčákovi udelili červenú kartu. Už tretiu pre hostí.

Hostia: Nemá to význam

Tento fakt futbalisti FK Krásna nezniesli a zišli z ihriska. Hlavný arbiter Dávid Mati tak dvadsať minút pred koncom stretnutie ukončil.

„Nemôžeme hrať piati, to sa nedá. Nemá to význam,“ vraveli hostia pri schádzaní do kabín.