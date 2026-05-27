Divoké prostredia sú súčasťou ligy. Nechýba množstvo nadávok, pod tlakom sú aj rozhodcovia

Futbalový klub FK Vysoké Tatry bol založený v roku 1997 pod názvom FK Vysoké Tatry – Starý Smokovec. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne NTC Poprad.
V rokoch 2006 až 2011 a následne v sezóne 2014/2015 pôsobil v tretej lige. V súčasnosti klub účinkuje vo V. lige Sever VsFZ a pohybuje sa v hornej časti tabuľky.
Dvadsaťšesťročný stredopoliar Adam Joppa priblížil svoju doterajšiu futbalovú cestu:
„S futbalom som začínal vo svojom materskom klube FK Svit. Tam som pôsobil až do starších žiakov, potom som odišiel na hosťovanie do FK Poprad, kde som odohral takmer celý dorast.
Posledný rok ako dorastenec som sa vrátil do FK Svit hrať tretiu ligu mužov a zotrval som tam až do zranenia. Po zranení som sa išiel rozohrať do ŠK Štrba, kde som odohral dve sezóny. Momentálne som prvý rok vo FK Vysoké Tatry.“
Do Tatier ho priviedla najmä ambícia hrať kvalitnejšiu súťaž:
„Vysoké Tatry sú jediný klub v okolí, ktorý hrá vyššiu súťaž než šiestu alebo siedmu ligu. Navyše je tu mladý a ambiciózny kolektív, pričom ja patrím medzi najstarších hráčov. Pri rozhodovaní zavážili aj výborné podmienky, umelé ihrisko a kvalitný realizačný tím.“
FK Vysoké Tatry si v piatej lige nepočína zle, no výsledky by podľa mnohých mohli byť ešte lepšie. Adam Joppa situáciu hodnotí realisticky: „Výsledkovo sa trápime, ale stále máme šancu zabojovať o druhé miesto, z ktorého by sme mohli postúpiť do štvrtej ligy.
Problémom je slabšia účasť na zápasoch spôsobená zraneniami, čo sa podpisuje aj pod výsledky. Verím však, že sezónu ukončíme na druhom mieste.“
Na otázku o najlepších a najťažších momentoch sezóny odpovedal:
„Najlepšie sú všetky zápasy, v ktorých som strelil gól a mužstvo vyhralo. Najhoršie sú tie, ktoré boli spojené so zraneniami, keď som nemohol pokračovať a musel som striedať.“
Ambície klubu aj samotného hráča zostávajú vysoké: „Ako som už spomínal, chceli by sme postúpiť do štvrtej ligy. Ja osobne ešte uvidím, kam sa bude moja kariéra ďalej uberať.“
Nižšie súťaže však prinášajú aj svoje špecifiká. Skúsený stredopoliar otvorene hovorí aj o náročných podmienkach:
„Niekedy sú prostredia, kam chodíme hrávať, naozaj divoké. Počas zápasov si musíme vypočuť množstvo nadávok a aj rozhodcovia sú potom pod veľkým tlakom.
Taký je však futbal v nižších súťažiach. Čo sa týka cestovania, náš najvzdialenejší súper je asi dve hodiny cesty, čo je ešte prijateľné.“
FK Vysoké Tatry tak pokračuje v budovaní ambiciózneho mužstva, ktoré chce v budúcnosti opäť nakuknúť do vyšších regionálnych súťaží.
Klub sa môže oprieť o kvalitné podmienky, mladý kolektív a hráčov, ktorí majú chuť posúvať tatranský futbal vpred.