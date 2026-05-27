Divoké prostredia sú súčasťou ligy. Nechýba množstvo nadávok, pod tlakom sú aj rozhodcovia

Futbalista Adam Joppa.
Futbalista Adam Joppa. (Autor: archív AJ)
Peter Cingel|27. máj 2026 o 16:00
ShareTweet0

Dvadsaťšesťročný stredopoliar hovorí o pôsobení v ambicióznom klube, ktorý stále živý šancu na postup.

Futbalový klub FK Vysoké Tatry bol založený v roku 1997 pod názvom FK Vysoké Tatry – Starý Smokovec. Svoje domáce zápasy hráva na štadióne NTC Poprad.

V rokoch 2006 až 2011 a následne v sezóne 2014/2015 pôsobil v tretej lige. V súčasnosti klub účinkuje vo V. lige Sever VsFZ a pohybuje sa v hornej časti tabuľky.

Dvadsaťšesťročný stredopoliar Adam Joppa priblížil svoju doterajšiu futbalovú cestu:

„S futbalom som začínal vo svojom materskom klube FK Svit. Tam som pôsobil až do starších žiakov, potom som odišiel na hosťovanie do FK Poprad, kde som odohral takmer celý dorast.

Posledný rok ako dorastenec som sa vrátil do FK Svit hrať tretiu ligu mužov a zotrval som tam až do zranenia. Po zranení som sa išiel rozohrať do ŠK Štrba, kde som odohral dve sezóny. Momentálne som prvý rok vo FK Vysoké Tatry.“

Do Tatier ho priviedla najmä ambícia hrať kvalitnejšiu súťaž:

„Vysoké Tatry sú jediný klub v okolí, ktorý hrá vyššiu súťaž než šiestu alebo siedmu ligu. Navyše je tu mladý a ambiciózny kolektív, pričom ja patrím medzi najstarších hráčov. Pri rozhodovaní zavážili aj výborné podmienky, umelé ihrisko a kvalitný realizačný tím.“

FK Vysoké Tatry si v piatej lige nepočína zle, no výsledky by podľa mnohých mohli byť ešte lepšie. Adam Joppa situáciu hodnotí realisticky: „Výsledkovo sa trápime, ale stále máme šancu zabojovať o druhé miesto, z ktorého by sme mohli postúpiť do štvrtej ligy.

Problémom je slabšia účasť na zápasoch spôsobená zraneniami, čo sa podpisuje aj pod výsledky. Verím však, že sezónu ukončíme na druhom mieste.“

Futbalista Adam Joppa.
Futbalista Adam Joppa. (Autor: archív AJ)

Na otázku o najlepších a najťažších momentoch sezóny odpovedal:

„Najlepšie sú všetky zápasy, v ktorých som strelil gól a mužstvo vyhralo. Najhoršie sú tie, ktoré boli spojené so zraneniami, keď som nemohol pokračovať a musel som striedať.“

Ambície klubu aj samotného hráča zostávajú vysoké: „Ako som už spomínal, chceli by sme postúpiť do štvrtej ligy. Ja osobne ešte uvidím, kam sa bude moja kariéra ďalej uberať.“

Nižšie súťaže však prinášajú aj svoje špecifiká. Skúsený stredopoliar otvorene hovorí aj o náročných podmienkach:

„Niekedy sú prostredia, kam chodíme hrávať, naozaj divoké. Počas zápasov si musíme vypočuť množstvo nadávok a aj rozhodcovia sú potom pod veľkým tlakom.

Taký je však futbal v nižších súťažiach. Čo sa týka cestovania, náš najvzdialenejší súper je asi dve hodiny cesty, čo je ešte prijateľné.“

FK Vysoké Tatry tak pokračuje v budovaní ambiciózneho mužstva, ktoré chce v budúcnosti opäť nakuknúť do vyšších regionálnych súťaží.

Klub sa môže oprieť o kvalitné podmienky, mladý kolektív a hráčov, ktorí majú chuť posúvať tatranský futbal vpred.

Tabuľka V. liga Sever VsFZ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
TJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČTJ DRUŽSTEVNÍK ČIRČ
23
17
4
2
72:30
55
V
V
V
V
V
2
OFK Tatran BystréOFK Tatran BystréOFK Tatran Bystré
23
15
2
6
55:37
47
V
V
P
V
V
3
FK Vysoké TatryFK Vysoké TatryFK Vysoké Tatry
23
13
2
8
41:31
41
P
P
V
V
P
4
TJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník BreznicaTJ Družstevník Breznica
23
12
4
7
46:41
40
V
V
P
P
R
5
TJ JasenovTJ JasenovTJ Jasenov
23
11
5
7
46:30
38
P
P
R
R
V
6
FK 05 LevočaFK 05 LevočaFK 05 Levoča
23
11
2
10
45:40
35
V
R
V
P
V
7
FK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol BrezovicaFK TJ Sokol Brezovica
23
10
4
9
48:31
34
V
V
V
V
V
8
OFK Tatran KračúnovceOFK Tatran KračúnovceOFK Tatran Kračúnovce
23
8
7
8
31:39
31
P
V
R
P
P
9
Futbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný HrušovFutbalový klub Nižný Hrušov
23
7
6
10
29:36
27
P
R
P
R
V
10
FK Šarišské DravceFK Šarišské DravceFK Šarišské Dravce
23
7
6
10
34:44
27
P
R
R
P
P
11
MŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská BeláMŠK Slavoj Spišská Belá
23
6
7
10
30:31
25
V
R
R
P
R
12
FK Dulova VesFK Dulova VesFK Dulova Ves
23
6
5
12
34:47
23
P
P
R
V
P
13
FK SoľFK SoľFK Soľ
23
7
1
15
24:58
22
V
P
R
P
P
14
OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.OFK Marhaň-Koprivnica o.z.
23
2
3
18
31:71
9
P
P
P
V
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalista Adam Joppa.
    Futbalista Adam Joppa.
    Divoké prostredia sú súčasťou ligy. Nechýba množstvo nadávok, pod tlakom sú aj rozhodcovia
    Peter Cingel|dnes 16:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Divoké prostredia sú súčasťou ligy. Nechýba množstvo nadávok, pod tlakom sú aj rozhodcovia