Vyhral druhú ligu, pre štúdium je na dedine. Stále chcem hrať profesionálne, prezradil

„Ako stredový záložník som si hľadal voľný priestor pred šestnástkou. Lopta sa odrazila ku mne a keďže takéto situácie trénujem, veril som si. Som rád, že to tam padlo,“ dodal.

Po strelení krásneho gólu bol nadšený. Presne takto si predstavoval záver zápasu.

„Boli to neskutočné emócie. Tešili sa so mnou rodina, priatelia, fanúšikovia, takže to bolo skvelé. Ako hovorím, najkrajší gól v mojej kariére,“ tešil sa Albert.

VIDEO: Miloš Albert kandiduje v súťaži Gól roka 2025