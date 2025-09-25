VIDEO: Gól roka 2025? Brankára súpera prekonal z vlastnej polovice

ZBEHY. Videl, že brankár stojí vysoko. Skúsil sa preto oprieť do lopty a prehodiť ho.
Alex Pagačovič z TJ Slovan Zbehy strelil v zápase šiestej ligy ZsFZ proti FC MOSAP Klasov (3:3) fantastický gól.
„Získal som loptu a pozrel sa, kde stojí gólman. V minulosti som už podobné góly dal, preto som si veril. A našťastie to tam padlo,“ tešil sa autor parádneho gólu Alex Pagačovič z TJ Slovan Zbehy.
Mrzí, že nebol víťazný
Krásnym presným zásahom upravoval na 3:1 pre domácich. Tí však nakoniec duel nezvládli a skončil sa remízou 3:3.
„Škoda, že to nebol víťazný gól. Človeka to trošku zamrzí, pretože na 3:3 sme inkasovali v samom závere. Pekný gól však samozrejme teší,“ dodal.
VIDEO: Gól Alexa Pagačoviča
Zaujímavosťou je, že exportný zásah zaznamenal proti klubu, ktorého dres obliekal ešte nedávno. Práve z Klasova prestúpil pred sezónou do Zbehov.
„U nového sponzora Zbehov pracujem v gastronómii, preto som išiel hrávať sem. Mám to aj o dosť bližšie na cestovanie, takže som tu spokojný,“ prezradil.
Konečne to natočila kamera
Hoci to bol fantastický gól, krotil emócie. Nechcel, aby sa jeho bývalí spoluhráči hnevali.
„Trošku som sa tešil, ale nič veľké to nebolo. Spoluhráči mali asi väčšiu radosť ako ja, po zápase ma chválili, že mi to sadlo,“ pousmial sa.
Vďaka exportnému zásahu kandiduje v súťaži Gól roka 2025 na Futbalnete.
„Doteraz som strelil takýto gól len v lige, ktorá sa netočí. Teraz to konečne vyšlo aj pred kamerou,“ spokojne konštatoval.
Presný zásah spoza polovice posiela do neba. „Venujem ho babke a dedkovi, ktorí boli moji fanúšikovia. Dedko bol futbalový agent v Rusku a na Slovensku, takže by bol na mňa určite hrdý,“ dodal.
Hral v Zlatých Moravciach
Alex Pagačovič vyrastal futbalovo v FC Nitra a za dorast hral za Zlaté Moravce. Pod trénerom Ľubošom Benkovským nakukol aj do áčka tímu Niké ligy, no vysoké ciele si už nedáva.
„Ambície vo futbale už nemám. Hrať druhú ligu za 700, 800 eur a čakať na zázrak, to sa neoplatí.
Radšej budem hrať v nižšej súťaži a pracovať, pretože tak si zarobím viac. Táto suma by mi totiž na bývanie a iné výdavky nestačila,“ uviedol.
Tretiu najvyššiu súťaž hral za Kalnú nad Hronom a Imeľ. Hoci má stále len 24 rokov, ponuky z vyšších líg odmieta.
„Mám známych v profesionálnych súťažiach, preto viem, že aj keď hráte Niké ligu, nie je to ono. Pokiaľ teda nie ste v Slovane, Trnave alebo DAC.
Z nás narodených v roku 2001 vyskočil akurát kamarát David Strelec, ktorému to veľmi prajem. On je však jediný,“ uzavrel futbalista TJ Slovan Zbehy Alex Pagačovič.