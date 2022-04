Líder premiérovo padol. Triumfovalo srdce

VEĽKÝ KÝR, PODHÁJSKA. Hitom nedeľňajšieho kola piatej ligy Východ na západe Slovenska bol duel, v ktorom hostil tretí Veľký Kýr prvú Podhájsku. Vedúci tím v tejto sezóne ešte neokúsil trpkosť prehry a aj na novozámocké okresné derby prichádzal ako favorit, no Veľký Kýr v domácom prostredí už dokázal obrať o body napríklad spolufavorita na celkové prvenstvo Pozbu, s ktorou na jeseň po heroickom výkone v druhom dejstve remizoval (1:1). Aká-taká šanca domácich blikala aj teraz, pretože, ak by sa zeleno-bielym podarilo do polčasu uhrať povedzme jednogólové manko, v prestávke by zrejme nasledovala povestná motivačná reč lídrov kabíny a v druhom polčase by sa mohol dostať malý štadiónik do varu.

Problémom bolo, že kým Veľký Kýr opustil v zime hetrikový špecialista a najlepší jesenný strelec mužstva Tomáš Verbír a kvôli zraneniu stála brankárska jednotka Zsolt Bálint, tak kvalitnú Podhájsku pred odvetami ešte posilnil nielen zadák s treťoligovými skúsenosťami Tibor Hlaváčik, ale aj ofenzívni Martin Mach a Kevin Kele. A práve na bývalého hráča Slovana Bratislava a najmladšieho autora Gólu mesiaca (apríl 2016) vo Fortunalige Kevina Keleho, ktorý nastupoval s piatimi gólmi ako najlepší jarný strelec svojho mužstva, boli najviac zvedaví diváci. Vedúci tím mal pritom v útoku k dispozícii stálicu Petra Nagya, niekoľkonásobného najlepšieho strelca súťaže, ktorý suverénne vedie poradie kanonierov aj v tomto ročníku, keď dal v 23 zápasoch až 29 gólov.

Hlavný ašpirant na piatoligový titul zo známej kúpeľníckej dedinky prichádzal do Veľkého Kýra v dobrej nálade, veď na jar nestratil ešte ani bod a za celú 17-kolovú jeseň iba desať, keď päťkrát remizoval a ani raz neprehral. Ťahák 22. kola však sľuboval zápletku, veď len pred týždňom odrazil tretí Veľký Kýr v domácom stretnutí útok zlepšujúcich sa Šurian, ktoré zdolal po výsledku 2:1. Kýrania hrajúci s vlastnými odchovancami, ktorých od leta vedie Nitran Jaroslav Kostoláni, sa na favorita zvyknú vypnúť k oduševnenému výkonu, no tentokrát za nimi stála aj parádna bilancia z posledných deviatich kôl, v ktorých získali z 27 možných bodov až 22.

Po góle Romana Sendreia (v zelenom) viedol Veľký Kýr nad Podhájskou šokujúco 3:0. Záber je zo zápasu FC v Podlužanoch. (Autor: ŠK Podlužany)

Ak mohol niekto ešte pribrzdiť tím legionárov na ceste za historickým piatoligovým prvenstvom, tak to boli práve Kýrania v domácom prostredí, ktorí, ak sa dostanú do varu, tak na ihrisku minimálnych rozmerov dokážu z bleskurýchlych kontier dostať súpera neraz do úzkych. Z desiatich domácich stretnutí vyhrali do zápasu s prvou Podhájskou osem (skóre 34:14), jeden remizovali s druhou Pozbou (1:1) a jeden prehrali s Mužlou (2:4), o góly ktorej sa na jeseň postarali výborní Ukrajinci Dmytro Shyrokov a bratia Denys a Danylo Papukovci. Viedli už 3:0, o víťazovi nebolo pochýb FC Veľký Kýr – ŠK Termál Podhájska 3:1 (2:0), 27. Anton Balog (11 m), 44. Daniel Bátora, 72. Roman Sendrei – 80. Kevin Kele, 200 divákov. FC: Štefánek – Ballai, Balog, P. Malý, M. Bátora, Babicz, Sendrei (90. J. Száraz), Oškerský (83. Kanyicska), V. Malý, D. Bátora, B. Bátora (87. Cserman).

ŠK TERMÁL: Norovský – Szolnoki, Varga, Hlaváčik, M. Bagala (46. Soboňa), Magdolen, Pavlatovský, Lovska, Hatala (67. Sládeček), Kele (80. Mach), Nagy. Hostia začali podľa očakávania sebavedomo a v úvode zápasu v strede poľa pod taktovkou Ukrajinca Ihora Lovsku dominovali. Lenže za celý prvý polčas si gólovú šancu nevypracovali, až na 17. minútu, kedy zakončenie Kevina Keleho tesne minulo ľavú žrď. Naopak, domáci sa s naordinovanou obrannou taktikou osmeľovali stále viac, a keď zistili, že ich zdravá agresivita na lídra platí, vycítili šancu. A prinieslo im to ovocie. V 27. minúte otvoril skóre z pokutového kopu Anton Balog a gólom do šatne zvýšil na nádejných 2:0 pohyblivý Daniel Bátora. Po obrátke sa zo strany favorita, ktorý ešte nepoznal trpkú príchuť prehry, čakala ofenzívna explózia, no tá neprichádzala. Kontaktný gól mohol dať obranca Tibor Hlaváčik, no zimná posila vo veľkej šanci hlavou neprekonala náhradného gólmana Patrika Štefáneka. Na opačnej strane mohol po prihrávke Romana Sendreia knokautovať hostí Boris Bátora, no Lukáš Norovský výborným zákrokom vytlačil loptu na roh.

Tréner Jaroslav Kostoláni (v modrom) robí vo Veľkom Kýre zázraky. (Autor: ŠK)

Keďže sa neujala ani jedovka hosťujúceho Lukáša Magdolena, v 72. minúte domáci rozhodli po najkrajšej akcii kvalitného piatoligového šlágra. Brániaci sa Veľký Kýr nakopol loptu na osamoteného Borisa Bátoru, ten vyhral na polovici ihriska ťažký súboj so zadákmi Podhájskej, v úniku mu v rýchlosti nestačil nikto a z hranice pokutového územia našiel spätnou prihrávkou ideálne Romana Sendreia, ktorý už vedel čo s loptou – 3:0. Gól Kevina Keleho desať minút pred koncom na 3:1 už nemohol rozbehnutých domácich zastaviť a líder si pripísal vôbec prvú prehru v súťaži. Futbalové dvojičky Bátorovci strhli tím Futbalisti Veľkého Kýra ukázali v šlágri kola legionárom Podhájskej, ako sa bojuje o piatoligové body. Nielenže hrali na hranici svojich možností, ale hlavne so srdcom. A keď do útoku zavelili lídri kabíny, 33-ročné ofenzívne dvojičky Boris Bátora (hrajúci prezident klubu) a Daniel Bátora (kapitán mužstva), ktorí svojim zrýchlením a futbalovou drzosťou v šestnástke súpera zneisteli obranu lídra, bolo zrejmé, že vo Veľkom Kýre sa rodí prekvapenie.

Po góle Daniela Bátoru na 2:0 a nevídanej akcii šéfa klubu Borisa Bátoru, ktorý v 72. minúte rýchlostne roztrhal najlepšiu obranu v súťaži a pripravil gól na 3:0 pre skúseného Romana Sendreia, tak spolu s hráčmi oslavoval aj tréner Jaroslav Kostoláni, bývalý nekompromisný prvoligový obranca Nitry či Žiliny. „Motivácia na prvé mužstvo tabuľky nám naozaj nechýbala, no po slabšom výkone v predchádzajúcom kole so Šuranmi, ktoré boli u nás v druhom polčase o čosi lepšie a 2:1 sme vyhrali so šťastím, som mal pred Podhájskou obavy,“ hovorí na rovinu tréner FC Veľký Kýr Jaroslav Kostoláni. „Preto som zmenil taktiku a hrali sme iba na jedného útočníka v rozostavení 4 – 2 – 3 – 1. Zámerom bolo nielen zdvojovať ofenzívneho Keleho, ale na našom úzkom ihrisku najmä zhustiť stred poľa, kde boli hostia dobrí. Taktika nám vyšla a dovolím si povedať, že sme vyhrali zaslúžene. Za to, čo moji hráči proti Podhájskej na ihrisku ukázali im chcem poďakovať,“ povedal pre Sportnet chlap, ktorý má futbalové dvojičky nielen v tíme, ale aj doma.

Najväčšieho favorita na piatoligový titul Podhájsku (v bielom) postavil do pozoru Veľký Kýr. (Autor: Juraj Martinec)

Obaja synovia idú aj v otcových trénerských šľapajach. A úspešne, veď bývalý ligový brankár Peter Kostoláni je hrajúcim trénerom Slovana Čeľadice, ktorý aktuálne vedie silnú piatu ligu Stred a exligový obranca Marek Kostoláni je zase hrajúcim trénerom Klasova, ktorý je suverénne prvý v VI. lige ObFZ Nitra, ktorý v minulej sezóne ako víťaz súťaže prepustil právo postupu do „kraja“ druhému Branču. Po 23 zápasoch 34-kolovej súťaže strelili práve hráči Veľkého Kýra a Podhájskej najviac gólov v súťaži – 60. Prvá prehra vedúcu Podhájsku zas až tak mrzieť nemusí, pretože druhá Pozba na jar akosi stráca dych a aj uplynulú nedeľu „iba“ remizovala 1:1 v Kmeťove. Líder tak má stále náskok piatich bodov a v poslednom kole Pozbu doma.