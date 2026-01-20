Jeden z najväčších partnerov odstupuje od zmluvy so SFZ. Stále však chce podporovať nižšiu súťaž

TIPOS národná lotériová spoločnosť, a. s. oznámila odstúpenie od zmluvy o partnerstve so Slovenským futbalovým zväzom (SFZ) a spoločnosťou SFZ Marketing, s. r. o.
Dôvodom sú opakované porušenia zmluvných povinností zo strany SFZ. TASR o tom informuje na základe tlačovej správy.
TIPOS zároveň potvrdzuje, že jeho záujem o podporu klubov tretej ligy trvá a bude hľadať riešenie formou priamej spolupráce s klubmi.
„Ako zodpovedný partner očakávame, že zmluvné záväzky budú rešpektované oboma stranami.
Keď sa to nedeje, nemôžeme pokračovať vo vzťahu, ktorý nefunguje. Našou prioritou zostávajú kluby a ich hráči. Tí si zaslúžia stabilné a férové podmienky pre rozvoj,“ uviedlo komunikačné oddelenie TIPOS-u.
Podľa spoločnosti v prípade partnerstva so SFZ napriek opakovaným rokovaniam a výzvam na nápravu nedošlo k zabezpečeniu plnenia zmluvných povinností zo strany SFZ v rozsahu, ktorý by umožnil pokračovanie spolupráce.
Partnerská zmluva na sezóny 2024/2025 a 2025/2026 bola uzatvorená s cieľom podporiť profesionalizáciu a zvyšovanie kvality súťaže TIPOS III. liga.
Keďže sa nepodarilo dosiahnuť zmluvnú disciplínu a odstrániť opakované porušenia povinností, TIPOS pristúpil k odstúpeniu od zmluvy.
„V najbližších dňoch budeme kontaktovať jednotlivé kluby TIPOS III. ligy, aby sme spoločne nastavili riešenie, ktoré bude transparentné, zmluvne korektné a priamo prospešné pre kluby.
TIPOS zostáva stabilným partnerom slovenského športu a je pripravený pokračovať v podpore futbalu spôsobom, ktorý zabezpečí jasné pravidlá a kontrolovateľné využitie podpory,“ doplnilo komunikačné oddelenie.