Azbuka mu asi nepomôže. Prerazí Slovák v najchladnejšej metropole sveta?

Rozsiahle stepi a púšť Gobi. V krajine, ktorá svojou rozlohou patrí medzi dvadsať najväčších na svete, žije údajne trinásťkrát viac koní než ľudí. Mongolsko predstavuje pre Slovákov málo prebádanú časť Zeme. Z futbalového hľadiska doslova nepoznanú. To sa už čoskoro zmení. Bývalý tréner Podbrezovej i FC Košice MAREK FABUĽA už onedlho preberie do svojich rúk jeden z momentálne najlepších mongolských klubov - FC Deren. „Krok späť? Práve naopak. Je to posun o riadny kus dopredu,“ vraví v rozhovore pre Sportnet. Smer Ulanbátar naberie krátko po novom roku. Tom mongolskom.

Ako ste na tom s mongolčinou? Od staršej dcéry som k Vianociam dostal mongolsko-anglický frázový slovník. Na ´prežitie´. Už úvodné nakuknutie do tohto slovníka nás oboch presvedčilo, že to bude veľmi ťažký dorozumievací nástroj... Ovládate azbuku? Plánujete si pomáhať ruštinou? Áno, ovládam. Je to však jediné, čo má mongolčina s ruštinou spoločné. Sám som zvedavý, ako budú reagovať na ruské podnety, ale prioritným jazykom v komunikácii zostáva angličtina. Je to aj požiadavka klubu, keďže pripravujú mladých hráčov na prestup do zahraničia.

Ako sa zrodil tento váš angažmán? Volal mi tréner Kocian, že existuje takáto možnosť. Najprv bola ponúknutá jemu, no on usúdil, že to nie je to, čo chcel, a tak ma navrhol ako svoju náhradu. Po strohom objasnení ponuky ma kontaktoval manažér a začali sa rokovania, aj s určitým časovým úsekom na rozmyslenie. Šlo o priame rokovania, bez handrkovania. Hoci podmienky boli striktné, nakoniec sa nám ich podarilo vylepšiť v môj prospech.

Mali ste aj iné ponuky? Áno, ponuky prichádzali. Boli pestré, ak sa to dá takto povedať - Cyprus, Poľsko aj Slovensko. Najbližšie k dohode som bol v rokovaniach s poľským druholigovým klubom. No tam to bol presne opak toho, čo napokon zavážilo u Mongolov. Handrkovanie a stále nejasné podmienky. Čo ste vedeli o mongolskom futbale pred podpisom zmluvy? Informácie som mal od kolegu a kamaráta Rasťa Bôžika, ktorý pôsobil na mongolskom futbalovom zväze v rôznych pozíciách, najmä ako reprezentačný tréner. Zmluvu mám na poldruha roka, čo v praxi predstavuje dve sezóny. Ako vyznievajú podmienky v Mongolsku? Sú špecifické, predovšetkým kvôli klíme. Futbal v krajine je na vzostupe, naberá na atraktivite. Je to aj pre mňa niečo nové, keďže všetko bude v angličtine. Aj to bol jeden z hlavných dôvodov, ktoré zavážili.

Aké úlohy vám stanovilo vedenie FC Deren? Klub naposledy skončil na druhom mieste, čo ho nabudilo k vyšším métam. Mojou hlavnou úlohou bude výchova mladých hráčov a ich príprava na medzinárodnú úroveň. Zároveň vyhrať, čo sa len bude dať. Privediete do tímu - či už v rámci hráčskeho kádra alebo realizačného tímu - posily zo Slovenska? Áno, mám to v pláne. Klub chcel na začiatok našej spolupráce zapracovať na pozícii asistenta človeka, ktorý bude plniť aj funkciu prekladateľa. Ďalšie pozície ako tréner brankárov či kondičný tréner budú zatiaľ vykonávať ľudia na externej báze. Napríklad tréner brankárov je zároveň reprezentačným trénerom brankárov Mongolska, takže bude k dispozícii trikrát do týždňa. Aj to je pokrok, pretože na tamojšej klubovej úrovni je to nezvyčajné. Kedy odchádzate? Predpokladaný odlet je 9. – 10. februára, keďže 1. februára začína v Mongolsku nový rok.

Mongolská liga má za sebou len dve kolá, ktoré sa odohrali v novembri. Akým spôsobom sa tamojšia liga hrá? V tejto sezóne je to každý s každým dvakrát, to znamená že tímy budú mať odohratých 18 zápasov. Od nasledujúcej sezóny sa model má zmeniť na trojzápasový variant s každým súperom. Prečo sa už takmer tri mesiace nehrá? Predovšetkým kvôli počasiu. Momentálne je tam väčšia zima akú si vieme u nás predstaviť. Nočné teploty dosahujú aj mínus 30 stupňov. Ďalším špecifikom je to, že všetky ligové zápasy sa hrávajú na národnom štadióne. Ako bude vaše mužstvo fungovať počas týždňa? Je to tak. Dejiskom zápasov je národný štadión, avšak klub disponuje vlastným tréningovým komplexom. Ten pozostáva z riadneho ihriska a ako jediný v Mongolsku má aj Air Dóm (nafukovaciu halu, pozn. red.) na preklenutie zimného obdobia.

Mongolská futbalová reprezentácia sa nachádza v suteréne svetového rebríčka, patrí jej 184. miesto. Neberiete tento angažmán ako krok späť? Práve naopak. Je to posun v mojej kariére o riadny kus dopredu. Možnosť presadiť sa tam a odviesť robotu, ktorá ma môže posunúť na oveľa zaujímavejší trh, znamená pre mňa obrovskú výzvu. Rozsiahle nehostinné stepi, púšť Gobi, chov oviec, kôz a dobytka. Koní je tam údajne trinásťkrát viac než ľudí. Ako vnímate Mongolsko ako krajinu? Veľmi sa na ňu teším. Ponúka niečo, čo doma nemáme. Verím, že budem mať dostatok času ju lepšie spoznať.

Ulanbátar je podľa štatistík najchladnejším hlavným mestom na svete. Vedeli ste o tom? Aktuálne sa tam teplota vzduchu pohybuje na úrovni -28 °C. Áno, viem o tom, že ide o najchladnejšie hlavné mesto, ktorého priemerná teplota počas roka sa pohybuje na úrovni nuly. To znamená, že v lete je tam veľmi horúco. Domáci ma už upozorňovali na to, že vtedy sa nechodí domov, ale spoznáva sa pohostinnosť krajiny. Že vraj je to niečo nádherné. Tak uvidíme...

Munchsajchan, Usuch-Ireduj či Amaardjargal. To je výber strelcov gólov z úvodného zápasu Derenu v tejto sezóne. Ste pripravený na krkolomné vyslovovanie mongolských mien? Máte nejaký zlepšovák? Máte pravdu, mená mi dávajú zabrať. Aj priezvisko mojej asistentky je také dlhé, že som ju hneď na začiatku požiadal, či ju môžem volať krstným menom Enhjin. Kapitánovi mužstva som povedal, aby mi na každého prezradil prezývku. Pousmial sa a poznamenal, že to vyriešime po mojom prílete. Okrem Ruska susedí Mongolsko aj s Čínou. Láka vás návšteva najľudnatejšej krajiny sveta, prípadne iných východoázijských kultúr? Táto destinácia má svoje špecifiká. Od gastronómie až po objavovanie krajiny. V tejto chvíli ešte neviem, aký budem mať na to priestor, pretože tam idem najmä pracovne a nie ako turista.

