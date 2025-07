Dve susedné obce zabojujú o Slovan. Hádam sa to neskončí bitkou, verí tréner domácich

„Nie sme naivní, všetci si uvedomujeme, o čo sa hrá. Bude to zápas našich životov, preto na ihrisku necháme všetko,“ pre Sportnet povedal tréner TJ Družstevník Topoľníky Gabriel Renczes.

Oba kluby pôsobia v piatej lige Juhovýchod. Kým Topoľníky skončili v minulej sezóne na deviatom mieste, Trstice ju vyhrali. No prihlášku do vyššej súťaže nepodali.

Slovan je však Slovan. Bude to veľké,“ uviedol.

„Lepší žreb Slovnaft Cupu sme si ani nemohli priať. I keď pre nás by bola lákadlom aj Dunajská Streda či Trnava, s ktorou Topoľníky hrali pred 30 rokmi a v klube máme vyvesené pamätné fotky z tohto duelu.

„Nad Trsticami sme naposledy vyhrali pred šiestimi rokmi, sedem, osem zápasov sa nám to nepodarilo. Teraz je však čas to zmeniť,“ dodal.

Vtedy som ešte nevedel, čo sa môže podariť nám. Keď som sa to dozvedel, pochválil som sa mu, že oni môžu mať Trnavu, ale my Slovan,“ prezradil zaujímavú príhodu.

Keď sa dozvedel, že jeho mužstvo sa môže stretnúť so Slovanom, bol nadšený.

Slovnaft Cup prináša množstvo krásnych príbehov. Gabriel Renczes sa chce so Slovanom stretnúť aj z jedného osobného dôvodu.

Verím však, že niektorí ich chalani budú na dovolenke. Aj my budeme mať niektorých hráčov odcestovaných, ale mali by sme vedieť postaviť ideálnu zostavu,“ prezradil.

„Ja som za Dunajskú Stredu hral na Tehelnom poli či v Nitre. V kabíne máme skúsených hráčov, no veľa chalanov nič podobné nikdy nezažilo. Veľmi im to prajem,“ uviedol Renczes.

Hráčom v kabíne povedal, aby dali do zápasu s Trsticami všetko. Pretože duel s klubom ako Slovan Bratislava sa hrá len raz za život.

Každý chce vyhrať, ale medzi oboma klubmi sú výborné vzťahy. Snáď to tak bude aj po derby,“ praje si.

„Buď vyhrajú domáci, bude remíza, vyhrajú hostia alebo sa nedohrá. Ide oveľa, preto to, snáď, nedopadne bitkou.

„Zaujímavosťou je, že posledný tréning budeme mať už vo štvrtok, pretože v piatok je na ihrisku divadelné predstavenie. V sobotu sa potom bude rozoberať javisko a na ihrisko príde technika, aby bolo všetko pripravené. Bude to podobný stroj, ako tlačí asfalt,“ prezradil.

Keď nemáte ciele, nedosiahnete nič

Domáci tréner je pre zápas so Slovanom pripravený urobiť maximum. Bol by to pre neho zážitok na celý život.

„Včera som čítal článok o tom, ako kedysi dedinka Báč porazila Slovan. Jeho nadpis bol, že na Tehelnom poli kraľoval Družstevník.

Aj my sme Družstevník, tak prečo by sa to nemohlo opakovať. I keď vtedy bol Slovan v druhej lige.

Snívať však treba celý život, pretože ten, kto nesníva, má nudný život. Pokiaľ si nedáte extrémne ciele, nedosiahnete nič,“ tvrdí tréner TJ Družstevník Topoľníky Gabriel Renczes.