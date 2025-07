V Prešove sa bude hrať ťažko, hráči DAC si čipsy nedajú. Kto kopne do osieho hniezda menom Slovan? (anketa)

Majstrovský titul obhajuje Slovan Bratislava, nováčikom súťaže je Tatran Prešov. Prvým kolom cez víkend odštartuje najvyššia slovenská súťaž Niké liga, ktorá hneď na úvod ponúka zaujímavé súboje. Dunajská Streda hostí v sobotu 26. júla od 18.00 h Michalovce, Komárno privíta v rovnakom čase Trenčín.

Pozornosť púta už teraz vypredaný zápas v Prešove, kde nováčik od 20.30 h privíta majstra z ŠK Slovan Bratislava. Program prvého kola pokračuje v nedeľu 27. júla, kedy o 17.00 h privíta Podbrezová doma Košice a Skalica hostí Žilinu.

Úvodné kolo nového ročníka uzavrú v Trnave, kde od 19.00 h nastúpi Ružomberok. Pred štartom nového ročníka Niké ligy Sportnet oslovil expertov, bývalých futbalistov, aby načrtli, aký vývoj očakávajú v najvyššej slovenskej súťaži.

Juraj Piroska, bývalý reprezentant a hráč Interu Bratislava Ponaháňa niekto Slovan Bratislava v boji o majstrovský titul? Osobne by som si to prial. Bude však záležať na tom, či sa Slovan dostane do skupiny Ligy majstrov alebo inej európskej súťaže. V lige má jednoznačne najsilnejší káder, no ak bude musieť tréner Vladimír Weiss rotovať zostavu a na ihrisku nebudú stále tí najlepší, udiať sa môže čokoľvek. Slovan je jednoznačne najväčším favoritom a záleží na ňom, ako k lige pristúpi. Ponaháňať by ho mohla Dunajská Streda, ktorá pod trénerom Branislavom Fodrekom spravila výrazný pokrok. Pre našu ligu by to bolo len dobre. No a potom sú tu tradiční prenasledovatelia Trnava a Žilina. Toto je trojica klubov, z ktorej jeden môže vyskočiť a prekvapiť. Ktorý to bude, to sa necháme prekvapiť.

Čo okrem nového štadióna prinesie do súťaže nováčik Tatran Prešov a aké mu dávate šance? Prinesie tradičnú rivalitu, ktorá tam vždy bola. V Prešove som párkrát hral a bolo jedno či je v strede tabuľky alebo dole, nikdy sa tam nehralo ľahko. Prešov jednoznačne patrí do ligy a som rád, že sa tam dostal. Navyše má nový štadión, čo je super. Očakávam, že Prešov si v lige svoju úlohu zastane a zápasy tam budú aj o prestíži. No a ako som spomínal, nikoho tam nebude čakať nič ľahké. Na ktoré mužstvo, hráča alebo trénera ste najviac zvedavý a prečo? Na trénera Branislava Fodreka, či dokáže udržať vysoko nastavenú latku v Dunajskej Strede. Od jeho príchodu bolo DAC radosť sledovať a mužstvo pod jeho vedením spravilo progres. Hoci je Braňo v našej lige trénerský začiatočník, svojej úlohy sa chopil veľmi dobre. I keď to nemal ľahké, pretože v kabíne je zmes kultúr a legionárov, čo nikdy nie je jednoduché. On však tú zmenu urobil, preto som zvedavý, či takto pôjde aj ďalej. Osobne mu držím palce. A čo sa týka hráča, ťažko je povedať jedného. Nemám takého, na ktorého by som sa zameral.

Ako ovplyvnia štart ligy nedávne udalosti, pre ktoré budú namiesto Dunajskej Stredy hrať v Konferenčnej lige Košice. Nepremietne sa to do výkonov Košíc? Nebude to pre DAC frustrujúce, že v Európe nehrá? Skončíte v lige na pohárovom mieste, oslavujete, tešíte sa na Európu, no potom nastane takáto vec. Hráči, tréneri a funkcionári to samozrejme budú nosiť v hlave. Je to nepríjemné, ale po prvom kole to bude inak. I keď je jasné, že hráčom Dunajskej Stredy sa nebude ľahko pozerať na Košice v televízii, ako hrajú v Konferenčnej lige. Určite si neotvoria čipsy a nedajú si kolu. Chalani sa vidia tam, chceli tam byť, ale nezostáva im nič iné, aby sa teraz sústredili na ligu a Slovnaft Cup.



Erik Jendrišek, bývalý reprezentant Slovenska Ponaháňa niekto Slovan Bratislava v boji o majstrovský titul? Vravím to každú jednu sezónu, že si to prajem, aby bola liga zaujímavá a mala náboj. V minulej sezóne sa to na jeseň darilo Žiline a teraz by som vsadil na Trnavu. Že ich bude ohrozovať a dostane Slovan pod tlak, aby to nemal jednoduché.

Čo okrem nového štadióna prinesie do súťaže nováčik Tatran Prešov a aké mu dávate šance? Prešov poskladal zaujímavé mužstvo, ktoré bude konkurencieschopné. V kabíne Tatrana je dosť skúsených hráčov, niektorí sa vrátili na Slovensko, ako napríklad Michal Sipľak, čo mužstvu výrazne pomôže. Hneď prvý zápas so Slovanom je vypredaný a veľký divácky záujem fanúšikov očakávam aj v ďalších kolách. Pre ligu je to dobre, preto podobné kluby ako Tatran v súťaži nemôžu chýbať. Verím, že Prešov bude v nováčikovskej sezóne ťažiť z eufórie a vďaka podpore od fanúšikov sa dostane do prvej šestky. Rátam, že sa bude pohybovať na rozmedzí prvej šestky a nakoniec sa mu to podarí. Na ktoré mužstvo, hráča alebo trénera ste najviac zvedavý a prečo? Na Romana Begalu z Prešova, ktorý sa po pár rokoch v druhej lige konečne dostal do Niké ligy. Som zvedavý, ako sa s tým vysporiada, pretože v druhej lige patril medzi osobnosti. Bude preto zaujímavé sledovať porovnanie medzi druhou a prvou ligou. Inak som samozrejme zvedavý na Ružomberok, ako sa k situácii postaví po minuloročnom trápení. A čo sa týka trénera, bude to Michal Ščasný, ktorý urobil krok, aby sa dostal do Trnavy. Pred Žilinou uprednostnil Spartak a ja dúfam, že to bol správny krok. Keďže som tipoval, že Trnava bude naháňať Slovan, verím, že sa mu bude dariť. Prichádza do špecifického prostredia, kde fanúšik žije futbalom. Po výborných sezónach s Michalom Gašparíkom ho tam nečká nič ľahké, no on je pripravený. Mužstvo je vyskladané dobre, preto nevidím dôvod, aby nebojovalo o popredné priečky.



Ako ovplyvnia štart ligy nedávne udalosti, pre ktoré budú namiesto Dunajskej Stredy hrať v Konferenčnej lige Košice. Nepremietne sa to do výkonov Košíc? Nebude to pre DAC frustrujúce, že v Európe nehrá? Frustrujúce to bude skôr pre vedenie klubu, hráči s tým nemajú nič spoločné, oni to ovplyvniť nemohli. Osobne si preto myslím, že to na nich nebude mať veľký vplyv a na ihrisku budú naďalej odovzdávať maximum. A čo sa týka Košíc, ocitli sa v zaujímavej situácii, na ktorú nie je ľahké sa rýchlo pripraviť. Košičania sa snažia doplniť káder, aby bol širší, no sám som zvedavý, či to bude stačiť. V klube sa vyjadrovali, že mužstvo nie je na Európu úplne pripravené, ale takáto ponuka sa jednoducho neodmieta. Pre každého hráča je možnosť hrať v Európe česť. Nielen futbal, ale aj ďalšie športy v Košiciach napredujú, takže Európu si toto mesto zaslúžilo.

Vladimír Goffa, futbalový tréner a expert Ponaháňa niekto Slovan Bratislava v boji o majstrovský titul? Bodaj by sa našli mužstvá, ktoré mu sťažia cestu k titulu. Lenže už z predchádzajúcich sezón poznáme, že priblížiť sa v tabuľke bodovo k belasím je ako kopnúť do osieho hniezda. V tom momente sa mužstvo zmobilizuje, vyhecuje a dokáže zabrať v tých správnych momentoch. Nechajme sa prekvapiť.

Čo okrem nového štadióna prinesie do súťaže nováčik Tatran Prešov a aké mu dávate šance? Nič ma do toho, ale na môj vkus je v Tatrane obmena kádra až príliš masívna. Prišlo tuším vyše desať posíl. Mrzí ma, že veľa, veľa hráčov, ktorí si postup vybojovali na druholigových ihriskách, v najvyššej súťaži šancu nedostanú. Nechcem predpovedať ich výkony a výsledky. Lebo ak mi predikcia nevyjde, budem to mať na tanieri na raňajky, na obed i na večeru. V každom prípade je úplne super, že „Koňare“ sú znova na ligovej mape.

Na ktoré mužstvo, hráča alebo trénera ste najviac zvedavý a prečo? Na Pavla Staňa. Z môjho pohľadu je to ľudsky i odborne top tréner. Pri jeho prvom pôsobení pod Dubňom som si futbal vychutnával plnými dúškami. Tento raz ho však čaká, vzhľadom na konkurenciu, hádam ešte náročnejšia misia.

Ako ovplyvnia štart ligy nedávne udalosti, pre ktoré budú namiesto Dunajskej Stredy hrať v Konferenčnej lige Košice. Nepremietne sa to do výkonov Košíc? Nebude to pre DAC frustrujúce, že v Európe nehrá? Nechcem pred touto témou vopchať hlavu do piesku, ale ani prilievať olej do ohňa. Mám svoj názor, ale už je o všetkom rozhodnuté a kauza uzavretá. Ani keby sme si nechali vypracovať znalecký posudok, netušíme, čo a ako bude vplývať na výkonnosť jednotlivých mužstiev. Všetkým ligovým účinkujúcim prajem veľa šťastia a minimum zranení. Mám rád vôňu optimizmu. Verím, že Nike liga bude zaujímavá, dramatická a napínavá až do konca.

