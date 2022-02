Remízový kráľ vyhral prvé tri a potom až posledný zápas. Zažili pohárový sviatok proti DAC

„V Slovnaft Cupe hral u nás posledné roky vždy lákavý súper, v mojom prvom ročníku to bol vtedy prvoligový FC Nitra, kde som futbalovo vyrastal, v druhom ambiciózny štvrtoligista Lehota pod Vtáčnikom s bývalým reprezentantom Františkom Kubíkom v zostave, no a v tejto sezóne DAC Dunajská Streda, na ktorý sa hráči tešili, niektorí sa dokonca kvôli tomu zápasu predčasne vrátili zo zahraničia,“ hovorí hrajúci tréner TJ Veľké Lovce ROMAN SLOBODA (35) , ktorý má na svojom konte cez 80 štartov v prvej lige (FC Nitra, FC ViOn) a ktorý okúsil najvyššiu súťaž aj v Poľsku (Lubin) či Česku (Mladá Boleslav).

Remízový kráľ z „Lótu“ zaznamenal v tejto polsezóne v domácom prostredí až päť remíz (plus dve vonku), no napríklad tie s Hurbanovom, Tovarníkmi či Štúrovom môžu mať ešte svoju cenu.

Hráči sa, samozrejme, na zápas tešili, niektorí sa dokonca kvôli tomu predčasne vrátili zo zahraničia a zrazu nebolo miesta na súpiske. Ďalších to vyprovokovalo k výkonu, ktorým by sa možno nestratili ani vo vyšších súťažiach.

Slovnaft Cup je pre nás vždy vhodným spestrením letnej prípravy. Počas obdobia, čo som vo Veľkých Lovciach, zakaždým hral u nás lákavý súper. V mojom prvom ročníku to bol vtedy prvoligový FC Nitra, kde som futbalovo vyrastal, v druhom ambiciózny štvrtoligista Lehota pod Vtáčnikom s bývalým reprezentantom Františkom Kubíkom v zostave, no a v tejto sezóne po dramatickom okresnom derby zápase s Novými Zámkami aj súper vari najzvučnejšieho mena s výborným fanúšikovským zázemím DAC Dunajská Streda.

Medzitým ste úspešne začali štvrtoligovú súťaž, keď mal tím z troch zápasov až deväť bodov. Čomu to pripisujete, nebolo to iba vďaka dobrému žrebu?

Určite by som to neprisúdil iba vyžrebovaniu, jednoducho, boli sme dobre pripravení na každý zápas a my žiadneho súpera nepodceňujeme. Zdôrazňovali sme si vtedy, že vstup do súťaže je veľmi dôležitý.

Po troch kolách figurovali Veľké Lovce na najvrchnejších priečkach tabuľky, nasledovala ale prehra 3:1 v priemerných Kovarciach. Bola to prehra po jasnom priebehu?

V Kovarciach sme dali rýchly gól a asi sme si začali myslieť, že už to pôjde samo. Lenže, po troch našich veľkých chybách v defenzíve súper zaslúžene vyhral 3:1. Kovarce sú doma nepríjemné, hrajú fyzický futbal, my sme u nich prehrali aj v poslednom kole minulej sezóny. Ako sa však hovorí, aspoň sme spadli z hrušky.