Outsider hostil ligistov guľášom. Hanbu sme si neurobili, teší sa tréner

ZUBROHLAVA. O zápase hovorila celá dedina. Oravská obec Zubrohlava s 2 200 obyvateľmi po prvý raz hostila účastníka najvyššej súťaže.

V rámci tretieho kola Slovnaft Cupu tam pricestoval MFK Ružomberok.

„Bol to veľký sviatok. Toľko divákov u nás nikdy nebolo. Autá nemali kde zaparkovať,“ pre Sportnet priblížil tréner TJ Sokol Zubrohlava Ivan Trabalík.

Hrali len siedmu ligu

Zubrohlava pred štyrmi rokmi pôsobila až v siedmej lige. Dnes je účastníkom štvrtej najvyššej súťaže.

„Keď sme boli v okrese, nepovedali by som, že čoskoro budeme stáť proti tímu z Niké ligy. Je to pre nás veľký úspech. Bol to najväčší zápas mojej trénerskej kariéry,“ dodal.