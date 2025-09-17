Vek je len číslo. Najstaršie mužstvo v súťaži valcuje, skóroval aj 52-ročný hráč

BRATISLAVA. Brankár má 42 rokov, pravý obranca 45, dvaja strední obrancovia 36 a 45, ľavý obranca 48. V zálohe hrajú dvaja 31-roční futbalisti, dopĺňa ich 41-ročný hráč. V útoku popri 20-ročnom a 26-ročnom spoluhráčovi nastupuje aj 52-ročný futbalista.
Že takto zložený tím je odsúdený na neúspech? Ani náhodou!
TJ Slovan Tomášovce síce má najvyšší vekový priemer spomedzi účastníkov VI. ligy D SsFZ, no po šiestich kolách je na čele tabuľky bez prehry so ziskom 16 bodov.
Tomášovce minulý víkend zdolali Balog nad Ipľom 3:1 a posledný gól za domácich dal 52-ročný Ondrej Mišík.
Odohral 84 minút
„Vidíte, na čo sa dám nahovoriť?!“, smial sa skúsený hráč, ktorý do Tomášoviec prišiel v auguste.
Predtým hrával za Podrečany, ktoré v lete zorganizovali exhibičné stretnutie s Internacionálmi SR pri príležitosti šesťdesiatych narodenín miestného hráča Pavla Filčíka.
Práve tento zápas mnohí starší hráči považovali za ideálnu rozlúčku. Pôvodne takto uvažoval aj Mišík.
„Kde som začal, tam som chcel aj skončiť,“ vysvetľoval.
Lenže potom ho prehovorili kamaráti z Tomášoviec.
„S trénerom Ďurom Randlískom sme spolu hrávali, volali mi aj druhí hráči. Zavážilo aj to, že som za Tomášovce hral v minulosti vyššiu súťaž, aj manželku mám odtiaľ. Tak som súhlasil, že prídem, ale nie na celý zápas,“ priblížil okolnosti svojho prestupu.
Pred zápasom s Balogom nad Ipľom mu však tréner zavolal, že bude musieť nastúpiť od začiatku.
„Netáraj, veď som tri mesiace poriadne nebehal,“ znela jeho prvotná reakcia, no nakoniec vydržal na ihrisku 84 minút a dal aj gól.
„Vraveli mi, aby som ostával vpredu, ale pri rohoch som sa musel vrátiť. Na konci som už mal toho dosť,“ prezradil.
Hviezdy prehrali s dedinčanmi
Za futbalovú dlhovekosť vďačí dobrej životospráve. „Udržiavam sa v kondičke, bicyklujem, chodím na turistiku. Trénujem s mužstvom Santrio Láza, kde som hrával a mám to blízko bydliska,“ vysvetľoval Mišík.
So spoluhráčmi z Tomášoviec sa stretne väčšinou len na zápasoch.
Zdravie mu slúži, nikdy nemal vážnejšie zranenie. „Nepamätám si ani nejaký výron,“ doplnil.
Je útočník, ale nastupuje tam, kde ho tréner potrebuje. „Keď sme hrali v Buzitke, tak som išiel dozadu. Stopäť kíl neodtlačíte len tak. Hlavičkové súboje obľubujem,“ poznamenal s úsmevom.
V mužstve dokonale funguje deľba práce. „Mladí behajú a starší majú rozum,“ skonštatoval.
Počas kariéry hrával v Podrečanoch, v Tomášovciach, v Poltári a v Santriu Láza.
Nikdy nezabudne na stretnutie v štvrtej lige s rezervou Banskej Bystrice. „Za Duklu hrali asi siedmi či ôsmi z áčka, no predsa sme ich s Tomášovcami doma porazili. Fanúšikovia vypískali domácich, že platené hviezdy prehrali s dedinčanmi,“ zaspomínal si.
V tom zápase dal gól prvoligovému brankárovi Norbertovi Juračkovi.
„Nedá sa na to zabudnúť, diváci nás po zápase pohostili,“ dodal.
So synmi i s krstným synom
Ondrej Mišík si svoj veľký futbalový sen už splnil. „Hral som v jednom mužstve s dvomi synmi aj s krstným synom. Bolo to v Podrečanoch. Bola aj taká situácia, že obaja synovia dali gól a skóroval som ešte aj ja,“ vravel hrdý otec.
Paradoxne jeho synovia už futbal nehrávajú.Jjeden sa začal venovať kulturistike a druhý vstúpil do armády a futbal nestíha.
„Ale sen sa mi splnil a to mi už nikto nezoberie,“ podčiarkol Mišík.
Nováčik vedie tabuľku
Tomášovce prednedávnom ešte hrali piatu ligu, avšak pred začiatkom minulej sezóny sa im mužstvo rozpadlo a prihlásili sa len do okresnej súťaže ObFZ Lučenec.
Tam obsadili tretie miesto, no keďže prvé dva tímy neprejavili záujem o postup, postúpili do šiestej ligy.
„Podarilo sa nám zložiť síce starší, ale o to skúsenejší tím. Títo futbalisti už nehrajú pre peniaze, ale pre radosť z hry. Väčšina hráčov pred desiatimi rokmi hrávala ešte tretiu ligu. Mladší hráči môžu pri nich rásť,“ vyzdvihol prezident klubu Dominik Badinka.
Po šiestich kolách vedú tabuľku, ale Badinka ešte nechce hovoriť o nejakých postupových plánoch.
„Nechcem predbiehať. Môže sa stať nejaké zranenie, ale teraz nám pomôže aj týždeň odpočinku, keďže máme voľno,“ poznamenal.
Poukázal na to, že prípadný postup by kládol veľké nároky na klub. „Piata liga je finančne náročnejšie, museli by sme mať viac mládežníkov a aj mužstvo by sme museli omladiť,“ vravel funkcionár.
Mal aj jeden zaujímavý postreh ohľadom úrovne súťaže. „Som presvedčený, že z okresnej súťaže je ťažšie postúpiť, ako z tejto. Okres je veľmi vyrovnaný, tam je veľmi ťažké vyhrať. V tej šiestej lige už nie sú tie mužstvá tak namotivované, takže sa dá vyhrávať viac zápasov,“ skonštatoval Dominik Badinka.