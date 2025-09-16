Je medzi nimi vyše 62-ročný rozdiel. Zvládli to s prehľadom, chválil ich delegát

DULOVCE. Kuriózny pohľad priniesol zápas siedmej ligy ObFZ Komárno.
Stretnutie FC Dulovce - FK Zlatná na Ostrove viedli rozhodcovia, medzi ktorými je vyše 62-ročný rozdiel.
Hlavným arbitrom duelu bol 77-ročný Mikuláš Lovász a jeho jediným postranným bol len 15-ročný Dominik Prágay.
Jedná sa o najstaršieho a najmladšieho rozhodcu ObFZ Komárno.
„Stretnutie s prehľadom zvládli obaja rozhodcovia, za čo im patrí nielen moje uznanie,“ uviedol delegát zápasu Tomáš Prágay.
Je žijúcou legendou
Z víťazstva sa tešili domáce Dulovce, ktoré zdolali FK Zlatnú na Ostrove 2:1.
„Môj 15-ročný kolega podal veľmi dobrý výkon, mohol som sa na neho spoľahnúť.
Udelil som dve červené karty, ale inak to bol dobrý a korektný zápas,“ pre Sportnet vravel 77-ročný, stále aktívny rozhodca Mikuláš Lovász.
Lovász je v okrese žijúcou legendou a pozná ho každý futbalový nadšenec. Súťaže ObFZ Komárno si bez neho fanúšikovia nevedia predstaviť.
„Rozhodovanie je moja vášeň. Pravidelne trénujem, takže to ide.
Za domom mám ihrisko, kde od januára behávam dvakrát do týždňa. Aby som bol na súťaž pripravený.
Hanbil by som sa, keby som celý zápas stál v stredovom kruhu a spravil len pár krokov. V takom prípade by som sa radšej na to vykašľal.
Keď chce rozhodca správne určiť situáciu, musí behať s hráčmi. Pretože iba tak môže vidieť faul, ruku alebo iný priestupok,“ tvrdí.
Podľa delegátov ObFZ Komárno má na svoj vek skvelú kondíciu. Jeho pohyb po ihrisku je veľmi dobrý.
„Snažím sa vždy pozerať na seba. Podať taký výkon, aby som bol so sebou spokojný.
Tridsať rokov som nedržal v ruke pohárik ani cigaretu. Sú to veci, ktoré k športu nepatria. V tom je môj recept na udržiavanie sa v kondícii,“ dodal.
Pokriky ho neodradia
Do 45-tich rokov súťažne chytal. Už vyše tridsať rokov sa venuje rozhodovaniu a skončiť sa nechystá.
„Na zväze ani nechcú počuť, že by som skončil. Jednak je málo rozhodcov a asi sú so mnou spokojní. Občas ma poklepú po pleci aj hráči,“ pousmial sa Lovász.
Rozhodovanie je jeho srdcová záležitosť. Neodradia ho ani pokriky zo strany fanúšikov.
„Pokiaľ to nepresahuje isté medze, snažím sa to nevnímať. Ak by mi niekto hrubo nadal, upozornil by som na to usporiadateľskú službu. Musím si zaklopať na drevo, zatiaľ sa mi nič strašné nestalo. A verím, že ani nič zlé nezažijem,“ prezradil.
Rozhodcovský vzor nemá
Futbalu sa venuje od útleho detstva. Je jeho celoživotnou súčasťou.
„Na dedine sa chovali husi, ktoré sme ako deti chodili pásť. Za ten čas sme na lúke hrali futbal. Bola iná doba, neboli kopačky ako teraz.
Dnes majú hráči parádne dresy a aj tak na futbal nechodia. Nás bolo toľko, že dresov bolo málo.
Po kariére ma zavolali rozhodovať priateľské stretnutie v Šrobárovej, kde bývam. A pri píšťalke som zostal. Začalo ma to baviť a na dôchodku je to môj veľký koníček,“ uviedol.
Rozhodcovský vzor nemá, sleduje však svetových arbitrov a snaží sa od nich niečo odkukať.
„Moje prianie je, aby som bol hlavne zdravý. Ak mi Boh dá zdravie, budem rozhodovať čo najdlhšie. Pretože ma to stále nesmierne baví,“ uzavrel 77-ročný futbalový rozhodca Mikuláš Lovász.