Dva etablované kluby sa neprihlásili, podobný osud čaká pravdepodobne aj tretí

Do súťaže sa neprihlásili dva etablované kluby. Tretí síce momentálne ešte figuruje medzi účastníkmi, ale s budúcnosťou futbalu to tam vôbec nevyzerá ružovo.

Odzrkadľuje sa to aj na zložení V. ligy Juh Stredoslovenského futbalového zväzu.

Do súťaže je momentálne prihlásených týchto 14 tímov: Látky (víťaz VI. ligy C), Banská Štiavnica, Brezno, Hliník nad Hronom (druhý tím VI. ligy C), Jesenské (druhý tím VI. ligy D), Ladomerská Vieska, Veľký Krtíš, Vinica (víťaz VI. ligy D), Čierny Balog, Málinec, Detva, Poltár, Radzovce, Slovenská Ľupča.