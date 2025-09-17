Po pandémii futbal zanikol, no opäť ho obnovili. Nový šéf klubu netají ani postupové ambície

BARDEJOV. Futbal v Bardejovskej Novej Vsi má viac ako 60-ročnú históriu. Klub bol založený v roku 1962 a dnes pôsobí pod názvom ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves.
Ide o tradičný klub, ktorý dlhé roky pravidelne hrával najvyššie regionálne súťaže. Najväčším úspechom v jeho histórii bol postup do 2. československej národnej ligy.
Novoveskí futbalisti pôsobili v Divízii, 2. Slovenská národná futbalová liga– skupina Východ, IV. lige VsFZ aj v III. lige – skupina Východ.
V súťažnom ročníku 2022/23, po reorganizácii, mali nastúpiť v IV. lige, no do tejto súťaže sa už neprihlásili.
Klub má pritom silné zázemie a štadión, ktorý by mohol konkurovať aj niektorým druholigovým štadiónom. V posledných rokoch hrávali Novovešťania 3. ligu, no reorganizácia ich posunula o súťaž nižšie.
Následne prišla pandémia COVID-19 a po obnovení súťaží nastal v okrese Bardejov nedostatok hráčov.
Mnohí počas pandémie ukončili kariéru a problémy s kádrom mali nielen v BNV, ale aj v iných kluboch, vrátane vyšších súťaží. Aj preto sa ŠK Milénium 2000 do IV. ligy neprihlásilo.
Futbal však v Novej Vsi úplne nezanikol – pokračovali mládežnícke kategórie. No bez futbalu dospelých to v mestskej časti dlho nevydržali.
Bývalí hráči v spolupráci s dlhoročným prezidentom klubu Františkom Šottom zabezpečili, že sa opäť obnovila súťaž dospelých.
Začalo sa v najnižšej okresnej lige (8. liga), dnes je mužstvo o súťaž vyššie. Cieľom je však vrátiť futbal v BNV na jeho tradičné miesto.
Po smrti dlhoročného prezidenta Františka Šotta sa vedenia ujalo nové vedenie. S novým prezidentom klubu a zároveň hráčom Christiánom Solaničom sme sa rozprávali o aktuálnej situácii a plánoch do budúcnosti.
„Som rodákom z BNV a dlhoročným hráčom, preto som ponuku prevziať vedenie klubu po pánovi Františkovi Šottovi st. prijal okamžite. Beriem to ako výzvu a zároveň česť.
Samozrejme, vo vedení nie som sám – spolu so mnou sa na chode klubu podieľajú Pavol Pavuk, Mário Jančošek, Mário Macečko, František Šott a Marcel Harbal,“ objasnil, prečo prijal ponuku stať sa prezidentom klubu.
Solanič sa vyjadril aj k momentálnej situácii v kádri: „Momentálne sa snažíme hráčom vytvoriť čo najlepšie podmienky na kvalitný tréningový proces, čo sa odráža aj na výsledkoch a aktuálnom postavení v tabuľke, hoci sezóna je ešte len na začiatku.
Pozitívne je, že väčšina hráčov sú rodáci z BNV, ktorí majú vysokú kvalitu. To dokazujú aj v tejto sezóne, pričom ide prevažne o mladých futbalistov.
Nechcem nikoho osobitne vyzdvihovať, pretože našou najväčšou devízou je výborný kolektív – všetci ťaháme za jeden povraz.
Myslím si, že momentálne predvádzame pekný kombinačný futbal, ktorý musí divákov baviť.
Väčšina hráčov prešla mládežníckymi kategóriami Partizána Bardejov a káder je oproti minulej sezóne kvalitnejší. Preto je naším cieľom vylepšiť postavenie v tabuľke.“
Nový prezident klubu netají postupové ambície, no je si vedomý kvality aj ostatných súperov: „Na štadión, aký máme v BNV, patrí určite vyššia súťaž než 7. liga.
Všetko sa však rozhodne na ihrisku. Treba povedať, že mužstvá v 7. lige ObFZ Bardejov majú svoju kvalitu, takže to nebude jednoduché.“