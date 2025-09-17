    Po pandémii futbal zanikol, no opäť ho obnovili. Nový šéf klubu netají ani postupové ambície

    Zľava prezident klubu Christián Solanič a viceprezident Pavol Pavúk.
    Zľava prezident klubu Christián Solanič a viceprezident Pavol Pavúk. (Autor: ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves)
    Peter Cingel|17. sep 2025 o 08:40
    ShareTweet0

    Klub má silné zázemie a štadión, ktorý by mohol konkurovať aj niektorým druholigovým štadiónom.

    BARDEJOV. Futbal v Bardejovskej Novej Vsi má viac ako 60-ročnú históriu. Klub bol založený v roku 1962 a dnes pôsobí pod názvom ŠK Milénium 2000 Bardejovská Nová Ves.

    Ide o tradičný klub, ktorý dlhé roky pravidelne hrával najvyššie regionálne súťaže. Najväčším úspechom v jeho histórii bol postup do 2. československej národnej ligy.

    Novoveskí futbalisti pôsobili v Divízii, 2. Slovenská národná futbalová liga– skupina Východ, IV. lige VsFZ aj v III. lige – skupina Východ.

    V súťažnom ročníku 2022/23, po reorganizácii, mali nastúpiť v IV. lige, no do tejto súťaže sa už neprihlásili.

    Klub má pritom silné zázemie a štadión, ktorý by mohol konkurovať aj niektorým druholigovým štadiónom. V posledných rokoch hrávali Novovešťania 3. ligu, no reorganizácia ich posunula o súťaž nižšie.

    Následne prišla pandémia COVID-19 a po obnovení súťaží nastal v okrese Bardejov nedostatok hráčov.

    Mnohí počas pandémie ukončili kariéru a problémy s kádrom mali nielen v BNV, ale aj v iných kluboch, vrátane vyšších súťaží. Aj preto sa ŠK Milénium 2000 do IV. ligy neprihlásilo.

    Futbal však v Novej Vsi úplne nezanikol – pokračovali mládežnícke kategórie. No bez futbalu dospelých to v mestskej časti dlho nevydržali.

    Bývalí hráči v spolupráci s dlhoročným prezidentom klubu Františkom Šottom zabezpečili, že sa opäť obnovila súťaž dospelých.

    Začalo sa v najnižšej okresnej lige (8. liga), dnes je mužstvo o súťaž vyššie. Cieľom je však vrátiť futbal v BNV na jeho tradičné miesto.

    Po smrti dlhoročného prezidenta Františka Šotta sa vedenia ujalo nové vedenie. S novým prezidentom klubu a zároveň hráčom Christiánom Solaničom sme sa rozprávali o aktuálnej situácii a plánoch do budúcnosti.

    „Som rodákom z BNV a dlhoročným hráčom, preto som ponuku prevziať vedenie klubu po pánovi Františkovi Šottovi st. prijal okamžite. Beriem to ako výzvu a zároveň česť.

    Samozrejme, vo vedení nie som sám – spolu so mnou sa na chode klubu podieľajú Pavol Pavuk, Mário Jančošek, Mário Macečko, František Šott a Marcel Harbal,“ objasnil, prečo prijal ponuku stať sa prezidentom klubu.

    Vpravo prezident klubu Christián Solanič pri odovzdávaní cien.
    Vpravo prezident klubu Christián Solanič pri odovzdávaní cien. (Autor: PC)

    Solanič sa vyjadril aj k momentálnej situácii v kádri: „Momentálne sa snažíme hráčom vytvoriť čo najlepšie podmienky na kvalitný tréningový proces, čo sa odráža aj na výsledkoch a aktuálnom postavení v tabuľke, hoci sezóna je ešte len na začiatku.

    Pozitívne je, že väčšina hráčov sú rodáci z BNV, ktorí majú vysokú kvalitu. To dokazujú aj v tejto sezóne, pričom ide prevažne o mladých futbalistov.

    Nechcem nikoho osobitne vyzdvihovať, pretože našou najväčšou devízou je výborný kolektív – všetci ťaháme za jeden povraz.

    Myslím si, že momentálne predvádzame pekný kombinačný futbal, ktorý musí divákov baviť.

    Väčšina hráčov prešla mládežníckymi kategóriami Partizána Bardejov a káder je oproti minulej sezóne kvalitnejší. Preto je naším cieľom vylepšiť postavenie v tabuľke.“

    Nový prezident klubu netají postupové ambície, no je si vedomý kvality aj ostatných súperov: „Na štadión, aký máme v BNV, patrí určite vyššia súťaž než 7. liga.

    Všetko sa však rozhodne na ihrisku. Treba povedať, že mužstvá v 7. lige ObFZ Bardejov majú svoju kvalitu, takže to nebude jednoduché.“

    Tabuľka: Siedma liga ObFZ Bardejov

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    ŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová VesŠK MILENIUM 2000 Bardejovská Nová Ves
    5
    4
    1
    0
    28:4
    13
    V
    V
    V
    R
    V
    2
    TJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá LúkaTJ Slovan Bardejov - Dlhá Lúka
    5
    4
    1
    0
    25:5
    13
    V
    R
    V
    V
    V
    3
    BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.BFC 2018 BARDEJOV, o. z.
    5
    4
    0
    1
    26:3
    12
    V
    P
    V
    V
    V
    4
    TJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda LopúchovTJ Hviezda Lopúchov
    5
    3
    0
    2
    12:5
    9
    P
    P
    V
    V
    V
    5
    TJ Javorina MalcovTJ Javorina MalcovTJ Javorina Malcov
    5
    3
    0
    2
    6:8
    9
    P
    P
    V
    V
    V
    6
    OŠK SmilnoOŠK SmilnoOŠK Smilno
    5
    2
    1
    2
    8:9
    7
    R
    V
    V
    P
    P
    7
    Obecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub OsikovObecný futbalový klub Osikov
    5
    2
    0
    3
    4:12
    6
    P
    V
    P
    P
    V
    8
    TJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník StuľanyTJ Družstevník Stuľany
    5
    2
    0
    3
    15:20
    6
    P
    V
    P
    V
    P
    9
    TJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný TvarožecTJ Busov Nižný Tvarožec
    5
    1
    2
    2
    8:9
    5
    V
    R
    P
    R
    P
    10
    FK ŠK FričkovceFK ŠK FričkovceFK ŠK Fričkovce
    5
    1
    1
    3
    8:29
    4
    R
    V
    P
    P
    P
    11
    TJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" KružlovTJ "Strojár" Kružlov
    5
    1
    0
    4
    5:21
    3
    V
    P
    P
    P
    P
    12
    TJ Magura ZborovTJ Magura ZborovTJ Magura Zborov
    5
    0
    0
    5
    3:23
    0
    P
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Futbalnet

    Futbalnet

      Zľava prezident klubu Christián Solanič a viceprezident Pavol Pavúk.
      Zľava prezident klubu Christián Solanič a viceprezident Pavol Pavúk.
      Po pandémii futbal zanikol, no opäť ho obnovili. Nový šéf klubu netají ani postupové ambície
      Peter Cingeldnes 08:40
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Futbalnet»Po pandémii futbal zanikol, no opäť ho obnovili. Nový šéf klubu netají ani postupové ambície