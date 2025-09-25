Napísali ďalší pohárový príbeh. Penalty? To je lotéria, vravel tréner malej obce

JASENOV. Pohár je súťaž, v ktorej je možné všetko. Mnohé malé tímy snívajú o veľkej konfrontácii s ligistom, alebo o spanilej jazde až do októbrových či dokonca novembrových kôl.
Piatoligový klub TJ Jasenov v tomto ročníku zdolal Rakovec nad Ondavou (7:1), Nacinu Ves (4:1) a dokonca aj treťoligové Lipany (3:1).
V 3. kole Slovnaft Cupu hostil na svojom trávniku nováčika druhej ligy Sláviu TU Košice.
„V posledných rokoch sme to vždy dotiahli ďaleko. Sme pohárový špecialista,“ pre Sportnet vravel tréner Jasenova Róbert Chalupka.
Odkaz zachytili v médiách
Pred zápasom dal do médií zaujímavé vyhlásenie tréner Humenného, ktoré ešte v utorok zdolalo Pohronie a postúpilo do štvrtého kola:
„Slovan Bratislava, Trnava? Tí hrajú svoju súťaž.
Ja si v pohári prajem Jasenov. Konečne by sme na zápas nemuseli toľko cestovať a mali by sme súpera hneď analyzovaného.
Odkazujem preto do Jasenova, že my sme svoju úlohu zvládli a teraz ste na ťahu vy. Vyzývam vás, aby ste postúpili cez Sláviu TU Košice a mohlo sa konať derby,“ odkázal do neďalekej obce Miroslav Nemec.
Tréner Humenného sa na zápas do Jasenova prišiel osobne pozrieť.
„Videl som ho, bol tu polčas. V kabíne sme vnímali, čo povedal do novín a bavili sme sa o tom.
Ja som to však nebral extra vážne, pretože rozdiel v kvalite medzi druhou a piatou ligou je veľký. I keď v kútiku duše som dúfal, že to môže vyjsť.
Humenné by si však zaslúžilo atraktívnejšieho súpera ako nás,“ dodal Chalupka.
Z minima vyťažili maximum
Od úvodu mal prevahu favorit z Košíc, ktorého poslal do vedenia v 28. minúte Norbert Matta.
Domáci sa sústredili na pozorné bránenie a rýchle brejky. Za bojovnosť boli odmenení v 52. minúte, keď sa presadil Miloš Paľo – 1:1.
„Cez polčas sme si vraveli, že čím dlhšie sme na dostreľ, tým je to lepšie. Pretože favorit začínal byť nervóznejší,“ opisoval Chalupka.
V 74. minúte poslal Košice do vedenia Rastislav Korba, dve minúty pred koncom však domáci štadión zachvátil ošiaľ. Na 2:2 vyrovnal Miloš Paľo.
„Z minima sme vyťažili maximum. V samom závere nám vyšla jedna z mála akcií a duel sme dotiahli až do penált. Po 90-tich minútach sme tak boli oveľa spokojnejší ako domáci,“ vravel.
Skvelé zákroky brankárov
V poslednej sérii predviedol skvelý zákrok domáci brankár Lukáš Behun a domáci mohli vyrovnať. A penalty by tak pokračovali ďalej.
Blysol sa však aj hosťujúci gólman Martin Leško, ktorý rozhodol, že do štvrtého kola postupuje druholigista.
„Škoda, ale penalty sú lotéria. Chalani si tesne pred jedenástkami verili, no žiaľ, nevyšlo to.
Neviem, či sme mali strach, trému, ale dali sme do toho maximum.
Napriek prehre som na svojich hráčov hrdý. Na ihrisku odovzdali maximum a nemajú sa za čo hanbiť,“ uviedol domáci tréner.
Obec s tisíc obyvateľmi nastúpila proti účastníkovi druhej ligy bez troch hráčov základnej zostavy. Na to sa však tréner nevyhováral.
„Ani Košice nehrali v plnej sile. Pre mňa je dôležitým poznatkom, že aj chalani z lavičky ich vedeli nahradiť,“ hľadal len pozitíva.
Prajú si Michalovce
Jasenov si v minulosti zahral v pohári aj s účastníkom Niké ligy, v roku 2017 podľahol Podbrezovej 0:2.
„Vždy sa dostaneme do tretieho kola, a to štvrté je pre nás zakliate.
Teraz počas penált som veril, že sa nám to podarí zlomiť, ale opäť to nevyšlo.
Do pohára sa však prihlasujeme každý rok a spravíme tak aj v ďalšej sezóne. Pretože to pre nás je výborné spestrenie,“ uviedol.
V budúcnom ročníku by v obci z okresu Humenné radi opäť privítali zástupcu najvyššej súťaže.
„Michalovce sú blízko, to by bol atraktívny súboj,“ uzavrel tréner TJ Jasenov Róbert Chalupka.