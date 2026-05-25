    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    MS v hokeji 2026
    25.05.2026, Skupina A
    6 - 3
    3:0, 1:1, 2:2
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    PrehľadOnline prenosVideoFotogalériaSumár

    Nemci zvládli svoju úlohu s prehľadom. Na postup však potrebujú pomoc od ostatných

    Nemecký hokejista Fabio Wagner (vpravo) sa raduje z gólu v zápase Nemecko - Veľká Británia.
    Fotogaléria (4)
    Nemecký hokejista Fabio Wagner (vpravo) sa raduje z gólu v zápase Nemecko - Veľká Británia. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|25. máj 2026 o 22:26
    ShareTweet0

    Nemecko dnes zdolalo Veľkú Britániu v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Nemecko - Veľká Británia 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)

    Góly: 14. Karachun (Seider), 20. Tiffels, 20. Wagner (Seider, Karachun), 23. Eder (Loibl, Gawanke), 41. Samanski (Reichel, Tiffels), 49. Gawanke (Hüttl, Krämmer) – 25. Dowd (C. Neilson, Halbert), 51. Betteridge (Jenion), Lachowicz (L. Neilson, Curran)

    Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niitylä (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn, Weber – Tiffels, Samanski, Reichel – Eder, Loibl, Tuomie – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Karachun, Kastner, Krämmer

    V. Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, Tetlow, Steele, Brown, Jenion – Kirk, C. Neilson, Perlini – Harewood, Dowd, Waller – L. Neilson, Betteridge, Lachowicz – Davies, Lyne, Shudra – Curran

    Hokejisti Nemecka živia na MS vo Švajčiarsku nádej na postup do štvrťfinále.

    V pondelok vyhrali na záver svojho účinkovania v základnej A-skupine nad už zostupujúcou Veľkou Britániou 6:3 a s desiatimi bodmi sa dostali priebežne na tretie miesto.

    V utorok sa však budú musieť spoliehať na pre nich priaznivé výsledky z ďalších stretnutí, aby sa udržali medzi postupujúcim kvartetom.

    Veľká Británia nezískala v siedmich stretnutiach v skupine ani bod a po roku sa vráti do A-skupiny I. divízie MS.

    VIDEO: Zostrih zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    4
    LotyšskoLotyšskoLAT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:16
    9
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    6
    USAUSAUSA
    6
    2
    1
    0
    3
    21:20
    8
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    6
    1
    0
    0
    5
    13:30
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom.

    Fotogaléria zo zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Nemec Alexander Karachun v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Brit Robert Dowd a Fabio Wagner v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Brankár Ben Bowns v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    Nemecký hokejista Fabio Wagner (vpravo) sa raduje z gólu v zápase základnej A-skupiny Nemecko - Veľká Británia na 89. majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji v Zürichu v pondelok 25. mája 2026.
    4 fotografií

    Brankár Bowns síce dlho držal svoj tím v hre, ale potom ho prekonal v 14. minúte Karachun a krátko pred sirénou kapituloval dvakrát v priebehu 16 sekúnd.

    II. + III. tretina:

    Favorit si udržiaval pohodlný náskok, hoci gólman Grubauer napokon inkasoval až trikrát a Briti tak aspoň zmiernili svoju prehru.

    Program MS v hokeji 2026 - pondelok, 25. mája

    25.05. 16:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    1 - 4
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    7 - 3
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    Swiss Life Arena
    25.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovinsko na MS v hokeji 2026
    Slovinsko
    5 - 1
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    25.05. 20:20
    | Skupina A
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    6 - 3
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:56
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    Nór Martin Ronnild strieľa gól Česku na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026
    dnes 22:56
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Nemci zvládli svoju úlohu s prehľadom. Na postup však potrebujú pomoc od ostatných