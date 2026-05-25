Nemci zvládli svoju úlohu s prehľadom. Na postup však potrebujú pomoc od ostatných

MS v hokeji 2026 - skupina A
Nemecko - Veľká Británia 6:3 (3:0, 1:1, 2:2)
Góly: 14. Karachun (Seider), 20. Tiffels, 20. Wagner (Seider, Karachun), 23. Eder (Loibl, Gawanke), 41. Samanski (Reichel, Tiffels), 49. Gawanke (Hüttl, Krämmer) – 25. Dowd (C. Neilson, Halbert), 51. Betteridge (Jenion), Lachowicz (L. Neilson, Curran)
Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) – Gustafson (USA), Niitylä (Fín.), vylúčení: 1:1 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Sinn, Weber – Tiffels, Samanski, Reichel – Eder, Loibl, Tuomie – Ehl, Michaelis, Dove-McFalls – Karachun, Kastner, Krämmer
V. Británia: Bowns – Richardson, Halbert, Clements, Tetlow, Steele, Brown, Jenion – Kirk, C. Neilson, Perlini – Harewood, Dowd, Waller – L. Neilson, Betteridge, Lachowicz – Davies, Lyne, Shudra – Curran
Hokejisti Nemecka živia na MS vo Švajčiarsku nádej na postup do štvrťfinále.
V pondelok vyhrali na záver svojho účinkovania v základnej A-skupine nad už zostupujúcou Veľkou Britániou 6:3 a s desiatimi bodmi sa dostali priebežne na tretie miesto.
V utorok sa však budú musieť spoliehať na pre nich priaznivé výsledky z ďalších stretnutí, aby sa udržali medzi postupujúcim kvartetom.
Veľká Británia nezískala v siedmich stretnutiach v skupine ani bod a po roku sa vráti do A-skupiny I. divízie MS.
Priebeh zápasu Nemecko - Veľká Británia na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Nemci rozhodli o svojom víťazstve už v prvej tretine, ktorú ovládli trojgólovým rozdielom.
Brankár Bowns síce dlho držal svoj tím v hre, ale potom ho prekonal v 14. minúte Karachun a krátko pred sirénou kapituloval dvakrát v priebehu 16 sekúnd.
II. + III. tretina:
Favorit si udržiaval pohodlný náskok, hoci gólman Grubauer napokon inkasoval až trikrát a Briti tak aspoň zmiernili svoju prehru.