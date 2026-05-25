    Deň 11 na MS: Hokejový Expelliarmus. Nóri očarovali Čechov silou, húževnatosťou a vôľou

    Hokejisti Nórska oslavujú víťazstvo nad Českom na MS v hokeji 2026. (Autor: Matt Zambonin/IIHF)
    Nikola Černáková|25. máj 2026 o 23:27
    Sumár 11. dňa na MS 2026 v hokeji.

    Jedenásty hrací deň majstrovstiev sveta priniesol výsledok, ktorý výrazne zasiahol aj Slovensko

    Česi nezvládli ďalší duel proti papierovo slabšiemu súperovi, podľahli Nórom 1:4 a namiesto boja o prvé miesto zrazu riešia komplikovanú cestu do štvrťfinále. 

    „Toto bol najhorší zápas národného tímu pod trénerom Radimom Rulíkom,“ hneval sa počas prenosu Robert Záruba.

    VIDEO: Zostrih zápasu Česko - Nórsko na MS v hokeji 2026

    Kým v českom tábore zavládla frustrácia, večerný duel rovnakej B-skupiny priniesol úplne opačné emócie. Slovinci po víťazstve nad Talianskom oslavovali historické udržanie medzi elitou tretí rok po sebe.

    V skupine A zároveň zostáva otvorený boj o posledné dve miesta vo štvrťfinále. O postup stále hrajú USA, Rakúsko, Nemecko aj Lotyšsko.

    Českí hokejisti sklamaní po prehre v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko. (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)

    Česká nočná mora

    Nórska senzácia výrazne zamiešala boj o štvrťfinále. Po triumfe 4:1 nad Českom severský outsider senzačne poskočil na druhé miesto tabuľky B-skupiny a Slovensko sa dostalo pod väčší tlak. 

    Ak chce pomýšľať na postup do vyraďovacej časti turnaja, proti Švédsku už musí uhrať minimálne bod. 

    V českom tábore zavládlo obrovské sklamanie. Národný tím totiž nezvládol ďalší zápas proti papierovo slabšiemu súperovi a podľa expertov predviedol ešte horší výkon než pri šokujúcej prehre so Slovinskom.

    „Dnes je to hanba. Toto bol najhorší zápas národného tímu pod trénerom Radimom Rulíkom. Ešte horší ako proti Slovinsku,“ vyhlásil komentátor Robert Záruba počas prenosu na ČT Sport. 

    Kristián Pospíšil oslavuje gól proti Kanade.
