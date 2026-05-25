Deň 11 na MS: Hokejový Expelliarmus. Nóri očarovali Čechov silou, húževnatosťou a vôľou

Česi nezvládli ďalší duel proti papierovo slabšiemu súperovi, podľahli Nórom 1:4 a namiesto boja o prvé miesto zrazu riešia komplikovanú cestu do štvrťfinále.
„Toto bol najhorší zápas národného tímu pod trénerom Radimom Rulíkom,“ hneval sa počas prenosu Robert Záruba.
Kým v českom tábore zavládla frustrácia, večerný duel rovnakej B-skupiny priniesol úplne opačné emócie. Slovinci po víťazstve nad Talianskom oslavovali historické udržanie medzi elitou tretí rok po sebe.
V skupine A zároveň zostáva otvorený boj o posledné dve miesta vo štvrťfinále. O postup stále hrajú USA, Rakúsko, Nemecko aj Lotyšsko.
Českí hokejisti sklamaní po prehre v zápase základnej B-skupiny Česko - Nórsko.
Česká nočná mora
Nórska senzácia výrazne zamiešala boj o štvrťfinále. Po triumfe 4:1 nad Českom severský outsider senzačne poskočil na druhé miesto tabuľky B-skupiny a Slovensko sa dostalo pod väčší tlak.
Ak chce pomýšľať na postup do vyraďovacej časti turnaja, proti Švédsku už musí uhrať minimálne bod.
V českom tábore zavládlo obrovské sklamanie. Národný tím totiž nezvládol ďalší zápas proti papierovo slabšiemu súperovi a podľa expertov predviedol ešte horší výkon než pri šokujúcej prehre so Slovinskom.
„Dnes je to hanba. Toto bol najhorší zápas národného tímu pod trénerom Radimom Rulíkom. Ešte horší ako proti Slovinsku,“ vyhlásil komentátor Robert Záruba počas prenosu na ČT Sport.
Nóri zobrali Čechom všetky zbrane
Nóri pritom nepredviedli žiadny hokejový koncert plný kombinácií či individuality. Presne vedeli, čo chcú hrať. Tvrdý, jednoduchý a maximálne nepríjemný hokej, ktorý českému tímu vôbec nesedel.
„Hrajú sedliacky hokej a je im jedno, kto stojí proti nim. Sú nepríjemní na každého,“ vystihol ich štýl expert Milan Antoš.
„Potvrdilo sa to, čo nám tréneri hovorili pred zápasom a už to nešlo zastaviť. Osobné súboje sme prehrávali, nevedeli sme s tým poradiť. My musíme oveľa zjednodušiť hru.“
Jiří Ticháček, obranca ČR
Česi nezvládli už úvod zápasu. Po dvoch veľkých chybách prehrávali po siedmich minútach 0:2 a od tej chvíle pôsobili nervózne, kŕčovito a bez sebavedomia. Nóri ich prakticky nepúšťali do nebezpečných priestorov pred bránkou a český tím si len veľmi ťažko vytváral šance.
„Nóri nám zobrali všetky hokejky, všetky zbrane. Bol to hokejový Expelliarmus,“ použil Záruba prirovnanie zo sveta Harryho Pottera. „Národný tím bol očarovaný norskou silou, húževnatosťou a vôľou.“
Historický večer pre Nórov
Nórsko napokon zvíťazilo 4:1 a dosiahlo historický výsledok. Nikdy predtým nestrelilo Česku ani Československu na majstrovstvách sveta štyri góly.
Ešte výraznejšie však pôsobilo, ako dominantne zvládlo defenzívu. Česi vyslali na bránku len 18 striel a za celý zápas si nedokázali vytvoriť súvislý tlak.
„Neboli sme ani z polovice takí dobrí, ako vieme byť,“ priznal po zápase útočník Matěj Blümel pre IIHF.
Veľkou postavou zápasu bol aj brankár Henrik Haukeland, ktorý pokračuje vo fantastickom turnaji a drží úspešnosť zásahov na úrovni 96,8 percenta.
„Toto nórske mužstvo patrí medzi najlepšie, aké sme mali. Hráči tvrdo pracujú, blokujú strely a sú ochotní zaplatiť cenu za víťazstvo. Ukazujú to počas celého turnaja. Hrajú rozumne, veľmi dobre prijímajú naše pokyny a my sa snažíme robiť drobné úpravy počas turnaja,“ povedal tréner.
„Už som zažil víťazstvá nad takýmito tímami, ale väčšinou to bývalo o tom, že raz za čas máte aj trochu šťastia. Dnes sme však jednoducho hrali veľmi solídne a je to naozaj dobrý pocit. Trochu zvláštny, ale veľmi dobrý,“ hodnotil kapitán Martinsen po výhre nad Českom.
Nóri po štrnástich rokoch postúpili do štvrťfinále a stále môžu skončiť dokonca na druhom mieste v skupine. „Na tomto turnaji vyzerajú naozaj odhodlane,“ poznamenal Antoš.
Naopak, Česi si situáciu výrazne skomplikovali. Namiesto boja o prvé miesto musia zrazu riešiť, aby sa vo štvrťfinále vyhli rozbehnutým Fínom alebo domácim Švajčiarom.
USA stále žijú
Američania si proti Maďarsku nemohli dovoliť ďalšie zaváhanie a úlohu favorita zvládli. Obhajcovia titulu zvíťazili 7:3, no ani tento výsledok úplne nezakryl ich doterajší rozpačitý turnaj.
Po šiestich zápasoch stále bojujú o postup do štvrťfinále a situáciu nemajú vo vlastných rukách úplne komfortne.
Matthew Tkachuk strelil dva góly a okamžite ukázal, prečo od neho Američania čakajú, že potiahne tím v rozhodujúcich momentoch. Výborný výkon podal aj Tommy Novak, ktorý nazbieral päť asistencií a zaostal len o jednu prihrávku za historickým rekordom MS.
USA mali duel pod kontrolou prakticky od začiatku, po dvoch tretinách viedli 5:1 a rozhodla najmä presilová hra, v ktorej skórovali trikrát. Maďari sa ešte v tretej tretine pokúsili duel zdramatizovať, no favorit si náskok postrážil.
Matthew Tkachuk na MS v hokeji 2026
„Chceme sa prezentovať ako rýchly tím, ale to sa nám zatiaľ veľmi nepodarilo. Od zápasu s Lotyšskom podávame skôr rozporuplné výkony. Ideme ale dobrým smerom. Zajtra nás čaká ďalší zápas a dúfam, že v ňom svoj výkon pozdvihneme zase trochu vyššie,“ povedal po zápase Novak pre IIHF.
Američania sú po výhre nad Maďarskom stále v hre o štvrťfinále, ale postup ešte nemajú istý. V poslednom zápase skupiny ich čaká veľmi dôležitý duel proti Rakúsku.
Situácia v skupine A je mimoriadne zamotaná. Istotu postupu už majú Švajčiarsko a Fínsko, o ďalšie dve miesta bojujú práve USA, Rakúsko, Nemecko a Lotyšsko.
Čakajú na zázrak
Nemecko zvládlo povinný duel proti Veľkej Británii bez väčších problémov a zvíťazilo 6:3, no ani vysoké víťazstvo mu zatiaľ negarantuje postup do štvrťfinále.
Nemci teraz musia veriť, že Maďarsko dokáže prekvapiť Lotyšsko a zároveň potrebujú, aby USA zdolali Rakúsko v riadnom hracom čase.
Nemci rozhodli prakticky už v prvej tretine, v ktorej strelili tri góly. Výraznou postavou bol Moritz Seider, ktorý pridal dve asistencie.
Briti sa síce snažili duel zdramatizovať, no ich zostup z elitnej kategórie bol definitívny. Symbolicky sa s majstrovstvami sveta rozlúčili dve dlhoročné opory – brankár Ben Bowns a kapitán Robert Dowd, ktorý odohral svoj posledný zápas na svetovom šampionáte.
Historický večer pre Slovinsko
Slovinsko zvládlo rozhodujúci duel proti Taliansku a po víťazstve 5:1 sa postaralo o historický moment. Slovinci si totiž prvýkrát udržali elitnú kategóriu tri roky za sebou a potvrdili, že ich tohtoročný turnaj rozhodne nebol náhodný.