    Humenné vyradilo Pohronie. Vyzývam Jasenov, aby postúpil cez Košice, odkazuje tréner

    Futbalisti Humenného.
    Futbalisti Humenného. (Autor: Daniel Pandy Pandoš - FK Humenné, facebook)
    Ivan Mriška|23. sep 2025 o 19:15
    Líder tretej ligy si vybojoval postup do štvrtého kola.

    HUMENNÉ. V pohárovej súťaži Slovnaft Cup končí ďalší druholigista. Futbalisti Pohronia nestačili na treťoligové Humenné, ktorému podľahli 0:2.

    Líder tretej najvyššej súťaže vstúpil do zápasu aktívne. Do vedenia ho po polhodine hry poslal ukrajinský legionár Konstiantyn Matsiakh.

    „Prvý polčas bol z našej strany vynikajúci, za čo sme boli odmenení gólom na 1:0. Na ihrisku nebolo vidieť, že súper je z vyššej súťaže,“ pre Sportnet hodnotil tréner Humenného Miroslav Nemec.

    Návrat do druhej ligy?

    Zápas ovplyvnila 47. minúta, kedy za zmarenie jasnej gólovej príležitosti uvidel červenú kartu hosťujúci Andrii Cheprakov.

    Aby toho pre Pohronie nebolo málo, v 60. minúte putoval pod sprchy po druhej žltej karte aj Muhammed Hydara a hostia dohrávali iba deviati.

    „Aj vstup do druhého polčasu nám vyšiel výborne a po dvoch červených kartách súpera sme potrebovali nájsť recept. Upokojil nás druhý gól, po ktorom sme dokráčali k víťazstvu,“ dodal.

    Druhý presný zásah Humenného zaznamenal v 77. minúte skúsený Erik Streňo. Korunoval ním postup svojho tímu do štvrtého kola. Druholigové Pohronie sa so súťažou lúči.

    Nový investor, nové vízie. Tradičná bašta sa chce vrátiť medzi elitu, Trenčínu nič nedaruje
    Súvisiaci článok
    Nový investor, nové vízie. Tradičná bašta sa chce vrátiť medzi elitu, Trenčínu nič nedaruje

    „Momentálne sa staviame do pozície, že by sme sa chceli vrátiť do druhej ligy. Táto konfrontácia preto pre nás bola nesmierne dôležitá. Nastavila nám zrkadlo a vďaka nej vieme, kde sme a na čom ešte musíme popracovať,“ uviedol Nemec.

    Slovan, Trnava? Chcú Jasenov

    Väčšina klubov z nižších súťaží si v pohári praje súperov z Niké ligy. Lodivod Humenného má však špeciálnu požiadavku.

    „Slovan Bratislava, Trnava? Tí hrajú svoju súťaž.

    Ja si v pohári prajem Jasenov. Konečne by sme na zápas nemuseli toľko cestovať a mali by sme súpera hneď analyzovaného.

    Odkazujem preto do Jasenova, že my sme svoju úlohu zvládli a teraz ste na ťahu vy. Vyzývam vás, aby ste zajtra postúpili cez Sláviu TU Košice a mohlo sa konať derby,“ odkázal do neďalekej obce s tým, že sa na zápas príde osobne pozrieť.

    „Jasenov je od nás len štyri kilometre. Takže cestu poznáme veľmi dobre,“ dodal s úsmevom.

    Humenné je aktuálne na čele tretej ligy Východ, pred druhou rezervou FC Košice má trojbodový náskok.

    „Tabuľka sa bude pozerať na konci súťaže. Teraz musíme poctivo pracovať a po 26-tich kolách sa uvidí,“ uzavrel tréner Humenného Miroslav Nemec, ktorý v kabíne krotí emócie.

