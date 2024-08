VIDEO: Sami si kosia a lajnujú ihrisko. Rodinný klub vyzve MŠK Žilina

HORNÁ HRIČOV. Nemajú ani 800 obyvateľov. Horný Hričov je malá obec z okresu Žilina.

Miestna Telovýchovná Jednota hrala ešte v sezóne 2022/23 prvú triedu, teda okresnú súťaž.

Postupom do kraja sa jej naskytla nová príležitosť. Prihlásiť sa do Slovnaft Cupu a zmerať si sily so zvučnejšími tímami.