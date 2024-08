Bratia nastúpili proti sebe. Toľko divákov u nás nikdy nebolo, tešil sa tréner

Obliekol sa aj otec

Do dresu Horného Hričova sa obliekol aj ich otec Miroslav. Ten nakoniec do diania nezasiahol.

„Nebolo by to fér voči mladým chlapcom, ktorí pravidelne trénujú a takýto súboj ich môže motivovať do ďalšej kariéry. Rodina si však urobila peknú fotku a na túto udalosť nikdy nezabudne,“ dodal.

Futbalový sviatok v Hornom Hričove sledovalo 983 platiacich priaznivcov.