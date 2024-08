Zápas storočia v Slovnaft Cupe. Proti sebe sa postavia bratia, možno nastúpi aj otec

HORNÝ HRIČOV. Zápas storočia. Tak označili v dedinke Horný Hričov súboj proti MŠK Žilina, ktorý je na programe v rámci 2. kola Slovnaft Cupu.

Zaujímavý súboj si šiestoligista vybojoval vďaka prekvapivému triumfu nad Makovom.

„Máme obrovskú radosť. Dali sme do toho všetko a je to senzačné. Za sto rokov to bude najväčší zápas v histórii nášho klubu,“ pre Sportnet neskrýval nadšenie prezident klubu Juraj Králik.