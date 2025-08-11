Záhorie sa pripravuje na zaujímavú konfrontáciu. Tisícová obec privíta tím Niké ligy

HLBOKÉ. Len pred dvomi rokmi vstúpili do krajskej súťaže, prihlásili sa do novovzniknutej VI. ligy Západ.
V nedávno skončenom ročníku skončili na druhom mieste, preto majú len tie najvyššie ambície.
Záujem a veľká túžba
Jedinečná šanca sa TJ Družstevník Hlboké naskytla v Slovnaft Cupe.
„Keď sme videli, že máme šancu privítať doma Skalicu, zavládlo u nás veľké nadšenie. Potešilo nás to a vzbudilo to u nás veľké túžbu,“ pre Sportnet povedal predseda TJ Družstevník Hlboké Andrej Fišan, ktorý šesť rokov pôsobil v Skalici ako hráč a tréner.
V predkole cestovalo Hlboké do nevyspytateľnej Jablonice. Po napínavom priebehu zvíťazilo 2:0 a postúpilo do prvého kola, v ktorom hostilo Slovan Šaštín-Stráže. Na víťaza duelu už čakala Skalica.
„Vedeli sme, o čo sa hrá. V Skalici mám množstvo kamarátov, preto to pre mňa bola motivácia navyše.
Hráčov som v kabíne vyhecoval a podali fantastický výkon. Po jasnej záležitosti sme vyhrali 7:0 a tešíme sa na veľký sviatok,“ dodal nadšene.
Viacero bývalých ligistov
Hlboké má v kádri päť hráčov, ktorí v minulosti obliekali dres Skalice. Spoliehať sa môže na viacero bývalých ligistov.
„Sme obec s tisíc obyvateľmi a po prvý raz budeme hostiť tím Niké ligy. Aj preto to pre nás bude výnimočná udalosť.
Skalica je od nás len 25 kilometrov, takže to bude aj derby. Verím, že vyjde počasie a príde veľké množstvo ľudí,“ praje si Fišan.
Prezident berie zápas so Skalicou ako odmenu za tvrdú prácu.
„Niektorí sa proti tímu z Niké ligy stretnú prvý a možno aj posledný raz. Preto si to ideme užiť a pokúsiť sa podať čo najlepší výkon,“ uviedol.
Pikantný súboj bratov
Zápas je na programe 27. augusta o 17:00 h.
„Zaujímavosťou je, že generálny manažér Skalice Lukáš Varga je brat nášho kamaráta, ktorý si s nami chodí zatrénovať, Mariána Vargu. On s nami trénuje ako amatér, takže to bude aj pikantný súboj Vargovcov,“ pousmial sa.
Andrej Fišan so Skalicou postúpil z tretej do druhej a potom aj do najvyššej súťaže.
„Rád spomínam na obdobie s trénerom Jozefom Kostelníkom, ale aj Štefanom Horným a ďalšími.
Neskôr som v Skalici trénoval brankárov, takže som si prešiel rôznymi funkciami.
Som šťastný, že sa teraz stretneme vo vzájomnom súboji, bude to pre mňa mimoriadne zaujímavý okamih. Som veľmi zvedavý, ako to celé dopadne,“ prezradil.
Tréner: Zaslúžená odmena
V klube očakávajú, že hráči z amatérskej šiestej ligy budú mať pred súperom rešpekt. Pokúsia sa ich však upokojiť, aby sa uvoľnili.
„Pre náš klub je to historický úspech, na ktorý sa veľmi tešíme. Pre chalanov to bude zaslúžená odmena a aj veľká motivácia.
Určite tam bude nervozita, ale strach chalani nemajú mať z čoho. Vieme, proti komu stojíme, ale ideme sa prezentovať vlastným štýlom. A uvidíme, ako to dopadne,“ uviedol hrajúci tréner TJ Družstevník Hlboké Miroslav Pavlík.
Špeciálnu taktiku na Skalicu nemajú, pokúsia sa nerobiť zbytočné chyby, aby nedostali súpera na koňa.
„Nejaké taktické veci si povieme, ako pred každým zápasom. Špeciálne však nič hovoriť nebudem.
Chalani vedia, proti komu hrajú, takže motivácia je automatická. Všetci sa už teraz veľmi tešíme,“ dodal.
Prianím lodivoda je, aby sa nikto nezranil a aby mali všetci zo zápasu dobrý pocit.
„Prajem si, aby vyšlo počasie a prišlo čo najviac ľudí. Na Záhorí to bude veľké lákadlo, keďže takýto zápas sa tu roky nehral.
Verím, že podáme bojovný výkon a fanúšikov nesklameme,“ uzavrel hrajúci tréner TJ Družstevník Hlboké Miroslav Pavlík.