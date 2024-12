Proti triu najlepších získali až sedem bodov. Ofenzívnu posilu prerobili na stopéra

Po zranení zadáka Michala Illésa skúšal tréner niekoľko stopérskych dvojíc, až sa v strede obrany uchytila letná posila do ofenzívy Dávid Máté, ktorá ťaží zo svojho zrýchlenia.

„V úvode sme museli hrať naozaj s úzkym kádrom, no herný prejav nebol i tak zlý, veď napríklad v druhom kole sme doma zdolali vlani štvrtý Báb 3:0. So spomínanými Šuranmi sme boli v efektivite nuloví, hosťom sa podarilo z pokutového kopu dostať do vedenia, my sme však v samom závere nepremenili rovnakú možnosť.“