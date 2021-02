Štadión v Prešove čaká zásadná zmena. Ovplyvní to začiatok výstavby?

Na to, aby mohol v Prešove vyrásť nový futbalový štadión, vznikla v roku 2016 spoločnosť Futbal Tatran Aréna. Mesto Prešov v nej vlastní 51 percent a Prešovský samosprávny kraj 49 percent. To však už platiť nebude.

Ako vnímate rozhodnutie jedného zo spoločníkov vystúpiť z projektu Futbal Tatran Arény?

Je to krok, s ktorým sa budeme musieť vysporiadať. Neteší ma to, ale myslím si, že existuje východisko. Teraz je na ťahu mesto Prešov.

Čo by malo nasledovať?

Kraj chce niečo predať a ponúka to mestu. Otázka teraz je, ako sa k tomu postaví mestské zastupiteľstvo. Keďže som mestským poslancom a viem, ako fungujú procesy, predmetom najbližšieho zastupiteľstva to ešte asi nebude. Takýto návrh musí prejsť komisiami, mestskou radou, a až potom môže ísť do zastupiteľstva.

V decembri ste apelovali na krajských poslancov, aby neschválili vystúpenie z FTA. Argumentovali ste možnými problémami pri získaní úveru či posudzovaní na Protimonopolnom úrade. Neohrozí to výstavbu štadióna?

Verím, že zásadne nie, ale situáciu to zneisťuje. Ťažko v tejto chvíli predvídať. Určite to však nie je vhodné a nemá to nič spoločné so zdravým rozumom. Celkovo ide len prvý krok. Výstup sa uskutoční prevodom podielu a podpisom zmluvy o kúpe.

V tejto chvíli platí pôvodný právny stav, podľa toho budú podávané aj žiadosti na Protimonopolný úrad. Podávajú ich Prešovský samosprávny kraj a mesto Prešov.