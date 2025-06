Prievidza postupuje do tretej ligy. Mentalita mužstva je na vysokej úrovni, tvrdí Hlohovský

Len pred pár mesiacmi sa novým majiteľom stal slovenský reprezentant Dávid Hancko. A už slávi FC Baník Prievidza prvý veľký úspech. Cez víkend Baníci vyhrali v Dubnici nad Váhom 1:0, čím definitívne spečatili triumf v IV. lige ZsFZ a postup do tretej ligy. Mužstvo doviedol k triumfu tréner FILIP HLOHOVSKÝ (36), niekdajší najlepší strelec Niké ligy a hráč MŠK Žilina či Slovana Bratislava.

V šlágri kola ste zdolali Dubnicu 1:0 a na čele IV. ligy ZsFZ máte kolo pred koncom nedostihnuteľný, šesťbodový náskok. Aké pocity krátko po spečatení titulu prežívate?

Ukončiť sme to chceli čím skôr. Uvedomovali sme si, že nám stačí remíza, celý týždeň som však pripravoval mužstvo na víťazstvo. Ťahali sme sériu deviatich víťazných zápasov, preto sme ju chceli predĺžiť. A všetkým tak ukázať, že sme najlepšie mužstvo v lige. Od začiatku stretnutia v Dubnici sme boli lepším mužstvom, súpera sme do ničoho nepustili a zaslúžene sme zvíťazili. Škoda len, že sme nepremenili viac šancí, ale víťazstvo a triumf v súťaži nás nesmierne tešia.

Vyhrali ste teda desiaty zápas po sebe. Čomu vďačíte za túto fenomenálnu sériu a postup do tretej ligy? Všetko do seba zaklaplo. Chalani boli zdraví a dobre fyzicky pripravení. Je to klišé, ale išli sme od zápasu k zápasu a nepozerali sme na druhé stretnutia. Každý týždeň sme sa pripravovali na najbližšieho súpera a chceli sme zvíťaziť. Keď sa mužstvo dostane do laufu, niektoré vecí vám potom vyjdu ešte lepšie, ako by ste čakali. Dôležité však bolo, že sme boli dobre kondične pripravení, hrali sme obetavo a išli si za svojím cieľom. Aj vďaka tomu sa úspech dostavil.

Aké boli ďalšie faktory vášho úspechu? Tímový výkon. Z chalanov bolo cítiť, že chcú byť úspešní, celú sezónu ťahali jeden za druhého a držali spolu pokope. Dôležitá bola zimná a letná príprava, ktoré boli náročné, no chalani si to odmakali, za čo boli teraz odmenení. Dubnica, Gabčíkovo, Boleráz, ale aj Imeľ vám boli zdatní konkurenti. Kedy ste začali cítiť, že vám postup neujde? Ťažko povedať. Úprimne, ja som veril aj po jeseni, že to zvládneme, i keď sme strácali päť bodov. V zime sme sa dobre fyzicky pripravili a trošku sme pozmenili štýl hry, ktorým sa chceme prezentovať. Tento štýl viac sedí typológii našich hráčov, čo sa ukázalo ako kľúčové. V súťaži je nepárny počet účastníkov a my sme stáli hneď v prvom kole, čo sme vnímali ako výhodu. Počas jari sme mali stále o zápas menej, čo z psychologického hľadiska zohrávalo veľkú rolu.

Nepribrzdili nás ani prehra s ŠK LR CRYSTAL Lednické Rovne a smolná remíza s Patou. Išli sme si naďalej za svojím cieľom a zlomovým momentom bolo víťazstvo v Gabčíkove, po ktorom začali chalani veriť, že sa nám to môže podariť. Potom nás čakal náročný týždeň, v ktorom sme zdolali Gbely, Boleráz a dostali sme sa na prvé miesto. Bol to najdôležitejší týždeň, kedy sa to celé zlomilo, pretože naši súperi zaváhali. VIDEO: FC Baník Prievidza oslavuje postup do vyššej súťaže

Skvelé výkony ste podávali najmä na ihriskách súperov. Veľkú rolu v našom triumfe zohral fakt, že vonku sme všetko vyhrali a dostali iba jeden gól. Zatiaľ čo my sme zápasy vonku zvládali výborne, súperi v nich strácali body, čo sa ukázalo ako kľúčové. V náročnej lige dostať vonku iba jeden gól, za to pred hráčmi treba dať klobúk dole.

Vraveli ste o zmene herného štýlu. Hrali ste viac defenzívnejšie? Z optického hľadiska to vyzeralo, že sme viac bránili, ale nebolo to tak. Strelecky sa presadzovali aj defenzívni hráči ako Boris Polevka, Andrej Koryťák či Martin Filkorn, čo hralo tiež veľkú rolu v našom úspechu. Dá sa povedať, že sme hrali trošku istejšie, ale vôbec nie defenzívne. Dôležité bolo, že chalani hrali obetavo, hádzali sa do striel, zdvojovali súperov a v prípade brejkov boli rýchlo pod loptou. Mentalita tohto mužstva je na vysokej úrovni, preto sme dostávali len minimum gólov. A nesmieme zabudnúť na brankára Alexa Michala Čuláka, ktorý predvádzal výborné výkony.

Filip Hlohovský, tréner FC Baník Prievidza. (Autor: FC Baník - facebook)

Čo vám po konečnom hvizde zápasu prebehlo hlavou? Chalani sa tešili, radosť bola obrovská. Na mňa to však celé doľahlo. Myslel som si, že sa budem tešiť viac, ale bolo to iné. Aké? Po tlaku, ktorý som vyvíjal hlavne sám na seba, som si to chcel nejako užiť sám so sebou. Verím však, že v sobotu po poslednom zápase sezóny to doma poriadne oslávime. Hlásia pekné počasie, príde dobrý súper, odovzdávať nám budú pohár, medaile, preto verím, že si to užijeme. Úspech si treba vychutnať, zapamätať si ten pocit, emóciu, aby vás to ťahalo zažiť niečo podobné. To musí byť pre chalanov hnacia sila do budúcna.

V poslednom zápase hostíte Trenčianske Stankovce, veľa sa hovorí o hranici tisíc divákov. Je možné, že túto métu prekonáte? Všetci v klube si to zo srdca prajeme. Bolo by to skvelé pre nás všetkých, pretože si to zaslúžime. Zachytili sme zvýšený divácky záujem a za každého diváka sme radi. Prajeme si, aby tento počet ešte stúpol, pretože chalani, ktorí každý týždeň poctivo makajú, si to zaslúžia. V budúcej sezóne zasiahnete do tretej ligy Západ, ktorá by po reorganizácii nemusela mať takú kvalitu, ako v tomto ročníku. Čo od súťaže očakávate? Odpadnú kvalitné mužstvá zo stredu, ale prídu silné béčka ligových mužstiev, takže to bude rozhodne zaujímavé. Určite to bude náročná súťaž, preto verím, že sa dobre posilníme a pripravíme na novú sezónu čo najlepšie. Aby to malo dobrú úroveň a tešili sme divákov dobrou hrou i výsledkami. Už teraz sa tešíme na nové výzvy, tímy i štadióny.

Váš regionálny rival OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom vyhral baráž a postúpil do druhej ligy, takže na derby sa diváci tešiť nemôžu. Možno si zahráme v Slovnaft Cupe a dohodnutý máme tiež prípravný zápas, preto sa stretneme aspoň takto. Lehota dosiahla veľký úspech, za čo si zaslúži absolutórium. Klobúk dole pred majiteľmi, hráči a ľuďmi okolo, za to, čo dosiahli. Verím, že rovnako ako Lehote sa bude dariť aj nám a v budúcnosti sa spolu možno stretneme v druhej lige. Uvidíme, čo futbalový život prinesie. FC Baník Prievidza sa po odkúpení klubu Dávidom Hanckom netají vysokými ambíciami. V horizonte koľkých rokoch by sme mohli vidieť Prievidzu v druhej lige? Druhá liga je profesionálna súťaž, preto by bolo skvelé, keby to bolo čím skôr. Z môjho pohľadu sa však na to ešte potrebujeme pripraviť ako klub, aby sme mali zabezpečený nielen tím, ale aj veci okolo. Čo máte na mysli? Aby sme boli silný klub po ekonomickej stránke, mali dostatočnú infraštruktúru štadióna, umelú trávu a ďalšie veci s tým súvisiace. Aby sa nestalo, že pôjdeme do druhej ligy, na ktorú nebudú veci pripravené a potom padneme ešte hlbšie. Treba pracovať na zložení mužstva, ale aj na iných veciach. Áno, teraz si užijeme úspech, ale čoskoro musíme začať makať, aby sme klub posunuli zas o level vyššie. Aby sme vybudovali jeho zdravé základy.

Aké zmeny v kádri sa pred štartom tretej ligy dajú očakávať? Posily riešime spolu so športovým riaditeľom Štefanom Pekárom na dennej báze. Veríme, že vyššia liga prinesie vyšší záujem aj zo strany hráčov. Prihliadať budeme na kvalitu, ale aj na to, aby sme priniesli chlapcov, ktorí sú mentálne silní. Aby boli ochotní na sebe makať a aby zapadli do kabíny aj po ľudskej stránke. Vyberať budeme dôkladne a veríme, že sa nám to podarí.

Posilní mužstvo aj bývalý slovenský reprezentant a odchovanec Baníka Prievidza Juraj Kucka? Vyjadril sa, že chce. Veľa však záleží na tom, či bude zdravotne fit. Nedávno skončil profesionálnu kariéru a užíva si voľno, no veríme, že mu futbal začne opäť chýbať. Všetci si uvedomujeme, že náš klub a mesto takéhoto hráča potrebuje. Aj preto by bolo skvelé, keby bol zdravotne fit a pomohol by nám v náročných zápasoch tretej ligy. Veľká vec by to nebola len pre divákov, ale aj hráčov. Nedávno s nami absolvoval dva tréningy Dávid Hancko a bolo vidieť, aký to bol pre chalanov ťahák. Všetci mali motiváciu lietať, ukázať sa, čo bolo skvelé.

Chceli by ste niečo po postupe do tretej ligy odkázať? Futbal sa robí pre ľudí, preto verím, že prídu na náš posledný zápas a potom aj tie v novej sezóne. Verím, že nám budú fandiť, pretože chalani, za to, čo odvádzajú každý deň, si to zaslúžia. Dúfam, že tento úspech nakopne klub, mesto, aby sme sa spojili, zomkli a boli ešte silnejší. Pretože iba tak môžeme napredovať a dotiahnuť prievidzský futbal tam, kde patrí.