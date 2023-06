Skvelá sezóna, devastačná bodka. Kežmarok si vyslúžil odmenu aj od zväzu

V rovnakom čase sa to mohlo podariť aj Kežmarku, ale ten prvý mečbal ešte nevyužil. Druhý už áno, a to absolútne dominantným spôsobom. Počas uplynulého víkendu Kežmarčania rozdrvili Šarišské Dravce 10:0.

„Súper v jeseni nehral zle, ale možno má nejaké problémy. Naše mužstvo pravidelne trénuje a kvalita sa na ihrisku prejavila. Výsledok bol taký, aký bol,“ poznamenal.

Prvotné oslavy vypukli bezprostredne po zápase. Ďalšie sú naplánované po skončení sezóny.

Dovtedy je pred Kežmarčanmi ešte jedna výzva. Sériu neporaziteľnosti by si radi udržali aj v zostávajúcom priebehu sezóny.

„Nebude to jednoduché, lebo každý sa na nás bude chcieť vytiahnuť. Tak tomu bolo aj doteraz. Verím, že sa nám podarí splniť aj tento cieľ. Bez prehry by sme chceli zostať až do konca ročníka,“ netají Koch.