VIDEO: Tisícky videní a pozitívny ohlas. Na strede začali s vysielaním zápasov naživo

BRATISLAVA. Po skončení minulej sezóny predstavil Stredoslovenský futbalový zväz novinku, ktorá by mala spropagovať amatérsky futbal aj v najmenších obciach.
Každý víkend bude dva vybrané zápasy vysielať naživo s profesionálnym komentátorom a štúdiom.
Neuschl: Cieľom je propagácia
Prvé dva zápasy odvysielal Stredoslovenský futbalový zväz tento víkend a nový projekt má výborný ohlas. Na Youtube si ich pozrelo takmer štyritisíc ľudí.
„Našim cieľom je propagácia futbalu trochu inak. Chceme zviditeľniť nielen hráčov, ale aj trénerov, aby ich ľudia videli.
Je to pre nás zaujímavý projekt, ktorý má výborný ohlas. Takže sme motivovaní a zvedaví, čo bude ďalej,“ pre Sportnet uviedol predseda SsFZ Stanislav Neuschl, ktorý je autorom myšlienky živých prenosov z amatérskych zápasov.
Historicky prvý zápas pred kamerami sa hral v rámci štvrtej ligy v Čadci, kde domáci zdolali Zubrohlavu 3:2. Na druhý deň triumfovali futbalisti Novej Bane v Brezne vysoko 4:0.
„Prvý víkend sme boli v mestách a teraz sa chystáme na dediny. Aby sa videli ľudia aj v tých najmenších obciach,“ dodal.
Viac ako polovica tímov
Ďalší víkend odvysiela Stredoslovenský futbalový zväz derby Veľký Krtíš – Olováry a na druhý deň súboj Horný Hričov – Ďurčiná.
„Okrem zápasu chceme zachytiť zaujímavou formou atmosféru, ako ľudia žijú futbalom.
Nerobíme rozdiel, či ide o štvrtú, piatu alebo siestu ligu, chceme zachytiť zaujímavé zápasy a momenty.
Za trinásť kôl predstavíme z 98 až 52 tímov, teda viac ako polovicu. A v zime si vyhodnotíme, či náš projekt má zmysel,“ prezradil Neuschl.
Čadca sa v televíznom zápase ujala vedenia v 11. minúte, keď pokutový kop premenil Josef Celba. V 14. minúte bolo už 2:0, keď sa presadil Marek Poništ.
Zubrohlava po zmene strán skorigovala, keď sa v 53. minúte presadil Samuel Ratičák – 2:1, na rozdiel dvoch gólov však opäť po hodine hry upravil Ľubomír Gorelčík – 3:1.
Bodku za zápasom dal hosťujúci Erik Miklušák, no nič to už nezmenilo na výhre Čadce 3:2.
„Minulý týždeň sme postúpili v pohári a teraz sme vyhrali v lige. Prvé kolá bývajú všelijaké, tvoríme nový tím, v ktorom je 7, 8 nových hráčov.
Veľmi ťažký zápas, súper vynikajúci, technicky dobrý i kombinačne. Kým to dáme celé dokopy, zohráme sa, bude to trvať. Ale výkon bol vynikajúci, chalani nechali na ihrisku srdce. Verím, že časom to pôjde vyššie a vyššie,“ pred kamerami SsFZ povedal športový riaditeľ FK Čadca Pavol Bugáň.
VIDEO: Zápas Čadca - Zubrohlava
Domáci vyhrali zaslúžene
Stretnutie sa hralo vo výbornej atmosfére. Sledovalo ho 450 divákov.
„V prvom rade chcem zagratulovať domácim. A v druhom pochváliť svojich chlapcov, ktorých sme pripravili, aby sme odohrali dobrý zápas.
Myslím, že zápas sa musel divákom páčiť. Domáci zaslúžene zvíťazili,“ uviedol tréner Zubrohlavy Ladislav Cicek.
Súboj v Brezne s nováčikom piatej ligy z Novej Bane sledovalo až 968 divákov. Domácim podlomilo nohy vylúčenie v 50. minúte, keď sa po druhej žltej karte porúčal pod sprchy Andrej Macuľa.
Nová Baňa v ostatnom priebehu zabrala, presadil sa Tomáš Tužinský, Patrik Gahír, Ondrej Vrábel, Dean Páchnik a Nová Baňa vyhrala vysoko 4:0.
„Stretnutie sa mi hodnotí ťažko, pretože chlapci do sporného vylúčenia podali vynikajúci výkon. Zahodili sme tri tutovky, hostia mali jednu šancu a vyhrávali. Žiaľ, naša slabá efektivita a červená karta rozhodli, že sme z tohto zápasu odchádzali smutní,“ hodnotil tréner Brezna Ivan Dubíny.
VIDEO: Zápas Brezno - Nová Baňa
Nová Baňa sa netají vysokými ambíciami. Výborný štart do nového ročníka ju určite povzbudí.
„Vstup do zápasu sme nemali ideálny. Taká typická nováčikovská daň, s priveľkým rešpektom voči súperovi, ktorý je konsolidovaný.
Získali sme pôdu pod nohami v priebehu druhého polčasu, kedy nám pomohlo vylúčenie. A od tohto momentu sme si zápas kontrolovali,“ uviedol tréner MFK Nová Baňa Andrej Štefanka.